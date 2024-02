További helyszínekkel bővült a BudapestGO-ban elérhető címek listája, így már mintegy 200 településen lehet utazást tervezni a BKK alkalmazásában. A társaság fejlesztésének köszönhetően napi több százezer, a főváros és az agglomeráció között ingázó ügyfél számára válik elérhetővé a háztól házig tervezés az alkalmazásban.

Mintegy 200 agglomerációs településről lehet már utazást tervezni a BudapestGO-val.

Fotó: BKK

Budapest szempontjából kiemelt jelentőségű az agglomerációban élők és onnan a fővárosba közlekedők közösségi közlekedésének fejlesztése. Ezért a Budapesti Közlekedési Központ februártól még egyszerűbbé teszi számukra az utazást a BudapestGO-ban.

Az alkalmazásban elérhető helyszínek listája további agglomerációs településekkel bővült, így már 192 Budapest vonzáskörzetében lévő településről lehet utazást tervezni.

Az alkalmazásban a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és a Volánbusz járatai is valós időben jelennek meg, továbbá a háztól házig történő tervezéshez szükséges gyalogos közlekedés útvonalát is pontosan megjeleníti az applikáció. A fejlesztés a BKK több százezer ügyfele számára jelent napi szinten utazástervezési és valós idejű járatinformációs lehetőséget, így az agglomerációban élők számára is kiszámíthatóbbá válik a közlekedés.

A BudapestGO hónapról hónapra egyre népszerűbb. Az alkalmazást aktívan használók száma átlagban havi 1,2 millió, összesen pedig már 1,8 millióan regisztráltak, és több mint 4,4 millióan töltötték le az applikációt.

Az alkalmazásban havonta négymillió, a bevezetése óta pedig összesen hatvanmillió útvonalat terveztek a közösségi közlekedők.

A BKK applikációja idén februárban ünnepli a második születésnapját, a társaság pedig arra is büszke lehet, hogy a BudapestGO 21 pályázat közül elnyerte az Év Applikációja díjat a Magyar Marketing Szövetség által hirdetett Év honlapja pályázat keretében.

Január végén Lázár János bejelentette, hogy megszületett a megállapodás az állam és a főváros között: március elsejétől a Volán-, a HÉV- és a MÁV-járatokon elfogadja az állam a Budapest-bérletet, cserébe a Fővárosi Önkormányzatnak el kell fogadnia az országbérletet és a vármegyebérletet a főváros által működtetett összes tömegközlekedési eszközön.