Már több mint egy hónapja hatályba lépett az Amerikai Egyesült Államok és hazánk közötti kettős adóztatást elkerülő egyezmény felmondása. Január 1-jétől az udvariatlan amerikai gesztus nyomán azok a magyar vállalatok és magánszemélyek, akik Amerikából jutnak jövedelemhez, magasabb adóteherrel kénytelenek szembesülni, bár tavaly november végén az Országgyűlés egy salátatörvényben bizonyos jövedelmek esetében hatástalanította az egyezmény megszüntetésének negatív hatásait.

Washington jobban pikkel ránk, mint az oroszokra. Fotó: Shutterstock

A Varsói Szerződés és a KGST sem volt gond Washingtonnak

Mint ismert, 2022 júliusában a globális minimumadóval kapcsolatos viták közepette jelentette be Washington a még 1979-ben, azaz a Kádár-rendszer fénykorában megkötött egyezmény felmondását.

Emlékeztetőül, a megállapodás megkötése idején a Magyar Néphadsereg alakulatai még a szovjet csapatokkal vállvetve mutatták be képességeiket a Varsói Szerződés közös hadgyakorlatain, miközben a magyar gazdaság a KGST tagjaként próbált az olykor életmentő devizához jutni. Akkor azonban mindez még nem jelentett gondot.

A másfél évvel ezelőtti felmondás már csak ezért is túlzásnak tűnik, mert érdekes módon a háborús agresszor Oroszországgal szemben nem tette meg ezt a lépést az Egyesült Államok. A több százezer ember halála és Ukrajna középkorba való visszabombázása ezek szerint kevesebbet nyomott a latban, mint a kettős adóztatás elkerülésének gazdasági előnyei.

Amit azonban nem tett meg Washington, azt – vagy legalábbis valami hasonlót – meglépte Moszkva, hiszen Vlagyimir Putyin orosz államfő tavaly március közepén bejelentette, hogy felfüggeszti a barátságtalan országokkal – köztük az Egyesült Államokkal és hazánkkal is – érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezményeket. A DLA Piper Nemzetközi Ügyvédi Iroda szerint ráadásul a felfüggesztés nem is volt teljes körű, tehát az egyezmények bizonyos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

Az oroszok nem mondták fel az egyezményeket

Az orosz válaszcsapást, amely a nyugati szankciókra adott retorzióként értelmezhető, eleinte idehaza sokan úgy értelmezték, hogy tavaly augusztustól megszűnt a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. április 1-jén aláírt egyezmény hatálya, ám a tájékoztatója később rávilágított, hogy mivel felfüggesztésről van szó és nem felmondásról, az egyezmény hatálya nem szűnt meg, viszont a felfüggesztés időtartama alatt, az orosz fél a felfüggesztéssel érintett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit nem teljesíti.

Más szóval, ugyan továbbra is hatályban maradt az egyezmény, ám Oroszország mégis adókat tart vissza.

A felfüggesztés nem azonos a felmondással

Ugyanez a helyzet az orosz–amerikai relációban is, azaz paradox módon a NATO esküdt ellenségének számító Orosz Föderációval még mindig hatályban van a gazdasági kapcsolatokat elvileg megkönnyítő egyezmény, miközben egy – ráadásul azóta már a magyar csatlakozással megoldódott – adójogi vita miatt a Fehér Ház végleg felmondta az amerikai–magyar megállapodást.

Felvetődhet, hogy miért kellene az amerikaiaknak felmondaniuk az amerikai–orosz egyezményt, ha már egyszer a Kreml felfüggesztette. A két jogi aktus azonban eltérő következményekkel jár. A felfüggesztést Moszkva bármikor egyoldalúan visszavonhatja, ám a felmondott nemzetközi szerződést csak hosszadalmas tárgyalásokat követően lehet ismételten megkötni, amit jól példáz az amerikai–máltai – szintén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló – egyezmény sorsa is, amelyet az amerikai felmondást követően több mint 10 évvel tudtak újrakötni a felek.