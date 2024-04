Az orosz-ukrán háború 769. napja – Észak-Korea továbbra is fegyvereket szállít Oroszországnak

A Pentagon szerint Észak-Korea továbbra is fegyverekkel látja el Oroszországot – mondta Sabrina Singh, a Pentagon szóvivője egy hétfői sajtótájékoztatón. Észak-Korea Oroszország vezető fegyverszállítójává formálódott, és a hírek szerint Moszkvának jelentős katonai csomagokat szállít, köztük ballisztikus rakétákat és több mint 3 millió tüzérségi lövedéket.

Fotó: STR

„Úgy értékeljük, hogy a partnerség továbbra is virágzik, és Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot” – mondta Singh, majd hozzátette, hogy Oroszország folyamatosan olyan partnerekkel veszi fel a kapcsolatot, mint Észak-Korea és Irán, akik továbbra is támogatják az Ukrajnával vívott háborúját – írja a The Kyiv Independent. Olekszandr Filcsakov, a Harkiv megyei ügyészség vezetője korábban is jelezte, hogy

Oroszország a háború kezdete óta csaknem 50 észak-koreai rakétát használt Ukrajna megtámadására,

ami ötször több, mint a Pak Dzsongcson észak-koreai vezérkari főnök által bejelentett számok.

Oroszország Donyeck megye nyugati részére összpontosíthatja potenciális késő tavaszi vagy nyári offenzíváját Ukrajna ellen – írja legfrissebb jelentésében az Institute for the Study of War (ISW). Az ISW egy meg nem nevezett ukrán szolgálati tagra hivatkozva azt is írta, hogy március 30-án az ukrán fegyveres erők visszavertek egy orosz zászlóalj méretű gépesített rohamot a Donyeck megyei Avgyijivka közelében. Az orosz erők a front más részein is erőket halmoznak fel, Oroszország mégis csak egy szektorra összpontosíthat a támadás során.