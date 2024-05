Orbán Viktor: Brüsszel zsákszámra dönti a háborúba a pénzt, ezért torpant meg az unió gazdasága

Hódmezővásárhelyre látogatott kampánykörútja keretében Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszterrel egbeszélést folytatott Grezsa István polgármesterjelölttel és a Fidesz képviselőjelöltjeivel – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A miniszter az eseményről a Facebook oldalán is közzétette fő gondolatát, amelyben rámutat, hogy Brüssze zsákszámra dönti a pénzt a háboruba. Meglátása szerint ezt a pénzt az emberek és vállalkozások zsebéből veszik ki és ezért áll egy helyben az európai gazdaság.

Orbán Viktor később egy fényképet is posztolt: „Szerezzük vissza Hódmezővásárhelyet!” – írta. Orbán Viktor kormányfő egy új videót is közzétett a közösségi oldalán a hódmezővásárhelyi kampányállomásáról. Mint elmondta a miniszterelnök, a béke az emberek élete szempontjából a legfontosabb, de van egy másik aspektusa is, ami a gazdaságra vonatkozik. Háborús árak vannak, már most is mi mi fizetjük a háború árát a szavai szerint. Brüsszel eddig elégetett 100 milliárd eurót az európai emberek zsebéből, ahelyett, hogy az európai gazdaságra, fejlesztésre fordították volna a pénzt - jelentette ki a kormányfő.