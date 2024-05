Magyarország és Örményország nagykövetséget nyit egymás fővárosában, ez újabb fontos lépés a két ország között sokat javuló viszonyban a diplomáciai kapcsolatok másfél évvel ezelőtti helyreállítása óta – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A tárca tájékoztatása szerint a miniszter az örmény kollégájával, Ararat Mirzojannal közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy hasonló látogatásra utoljára tizenöt évvel ezelőtt volt példa, így fontos mérföldkőről van szó.

Ararat Mirzojan örmény és SZijjártó Péter magyar külügyminiszter / Fotó: Szijjártó Péter Facebook

Szjjártó kiemelte, hogy a két ország 2022 decemberében döntött a diplomáciai kapcsolat helyreállításáról, s azóta sok fontos gyakorlati ponton tudtak kölcsönösen előnyös előrelépést elérni, ami mindkét ország gazdaságának és állampolgárainak a javára vált. Hozzátette, hogy ennek jegyében megegyezést írtak alá a gazdasági és külügyi együttműködésről, így a két kormány között gazdasági vegyes bizottság állhat fel a kapcsolatok további erősítése céljából.

A tárcavezető bejelentése szerint megállapodtak arról is, hogy kölcsönösen nagykövetséget nyitnak egymás fővárosában.

„Legutóbb még konzuli képviseletekről volt szó, de tekintetbe véve az elmúlt másfél esztendő közös munkájának hangulatát, annak eredményeit, úgy látjuk, hogy a legmagasabb szintű diplomáciai kapcsolat az, ami méltó ahhoz a folyamathoz, amely itt az elmúlt másfél évben lejátszódott” – közölte.

Szijjártó Péter a gazdasági együttműködés kapcsán üdvözölte, hogy tavaly rekordot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom, ennek értéke tíz év alatt mintegy 70 százalékkal nőtt, és a hazai gyógyszeripari cégek egyre aktívabbak az örmény piacon. Elmondta azt is, hogy júliustól közvetlen légijárat fogja összekötni a két fővárost a Wizz Air jóvoltából. A miniszter úgy látja, hogy a két ország közötti együttműködésnek erős keresztény alapja is van, s ennek jegyében támogatott eddig a kormány 180 millió forinttal nagyjából 1500 örmény családot az országba való visszatérésükben.

„És most úgy döntöttünk, további 300 millió forint támogatást biztosítunk a Máltai Szeretetszolgálattal, a Katolikus Karitásszal, az Örmény Vöröskereszttel együttműködve annak érdekében, hogy az Örményországba visszatelepülő családok helyzetén javítani tudjunk. Megállapodás született arról is, hogy 1200 örmény gyermeknek és kísérőiknek biztosítunk nyári táborozást itt, Magyarországon, és az ösztöndíjprogramunk keretében harminc örmény hallgatónak adunk ösztöndíjat magyarországi egyetemeken” – foglalta össze Szijjártó Péter.

A legutóbbi népszámláláson hazánkban 4200-an vallották magukat örménynek, a nekik juttatott költségvetési támogatás pedig évről évre bővül.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a közelgő magyar európai uniós elnökség alatt Örményországgal is dolgozni kíván a kapcsolatok fejlesztésén, ekkor készítik majd elő a partnerségi menetrendet és ekkor indul a vízumliberalizációs párbeszéd is.

A tárcavezető végezetül arról is beszámolt, hogy az emberiség napjainkban a veszélyek korát éli, a világ számos pontját háború sújtja, amelyek súlyos globális kihatásokkal is járnak, ráadásul egyes politikusok nyilatkozatai alapján a harmadik világháború kockázata is minden eddiginél súlyosabb lehet. Ráadásul a Kaukázusban is az ellenségeskedésről szóltak az elmúlt évtizedek, márpedig hazánk a konfliktusok békés rendezésének pártján áll.

„Ezért üdvözöljük, hogy mind örmény, mind azeri oldalról az elmúlt időszakban kifejezetten felelősségteljes lépéseket tettek politikai vezetők annak érdekében, hogy hosszú távú, fenntartható békét biztosítsanak a térségben élő emberek számára. Magyarország ebben az esetben, ebben a térségben is szeretne hozzájárulni a béketeremtő folyamat sikeréhez” – zárta gondolatait a külügyminiszter.