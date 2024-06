Orbán Viktor: a háborúellenes erőknek többséget kell szerezniük Brüsszelben

Orbán Viktor miniszterelnök rendhagyó interjút adott a Tv2 Tények című műsorának péntek este.

Orbán Viktor miniszterelnököt Gönczi Gábor kérdezte a Tv2 Tények című műsorában pénteken / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választások előtt két nappal több interjút is adott, egyet reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának, egyet pedig este a Tv2 Tények című műsorának. A miniszterelnök a Kossuth rádiónak elmondta, hogy szerinte a vasárnapi EP-választás a háború kiterjedése szempontjából döntő lesz, és utána is nehéz időkre számít. A kormányfő a rádióban több nemzetközi politikai eseményről is beszélt, amelyeket a Világgazdaság az alábbi cikkben összefoglalt.

A Tények különkiadásában megjelent beszélgetésben Gönczi Gábor műsorvezető kérdezte a miniszterelnököt.

Orbán Viktor szerint a szankciók tönkretették a gazdaságot.

Centiméterekre vagyunk attól, hogy nyugat-európai vagy amerikai katonák jelenjek meg Ukrajna területén. A nyugatiak háborút akarnak, mi nem akarunk

Az európai parlamenti választás tétje, hogy békepárti képviselőket küldjünk Brüsszelbe

Az utolsó előtti pillanatban vagyunk a háború visszafordítása előtt. Ehhez változást kell elérnünk Brüsszelben és Washingtonban. A magyaroknak van befolyása Brüsszelre, szerencse, hogy jön az európai parlamenti választás, különben nem lenne eszközünk erre. „Sohasem gondoltam, hogy ekkora súlya lehet egy európai parlamenti választásnak.” A háborúellenes erőknek többséget kell szerezniük Brüsszelben.

A gyereket nem a plakát fenyegeti, hanem, hogy elveszíti az édesapját – mondta a miniszterelnök arra a felvetésre, hogy a baloldali pártok szerint a háborúellenes kormányplakátok veszélyeztetik a gyerekek lelkibékéjét.

Ha Orbán Viktoron múlik, nem lesz újra sorkatonaság Magyarországon

Orbán Viktor elmondta, hogy nem akar sorkatonaságot bevezetni Magyarországon, bízik benne, hogy anélkül is meg tudják adni a fiataloknak a haza védelmére irányuló tudást és készségeket. Azt pedig határozottan ellenzi a kormányfő, hogy magyarokat egy európai hadseregbe besorozzanak.

A következő hónap nagy kérdése, hogy Magyarország minden olyan katonai akcióból kimaradjon, ami nem hazánkban zajlik. Közös NATO-akcióból kimaradni erő kérdése – mondta a kormányfő.

Erő kérdése lesz, hogy Magyarország kimarad vagy belepréselik egy háborúba. Ha az emberek adnak elég erőt a kormánynak, akkor az képes lesz az országot kint tartani a háborúból.

Ha az európai vezetők békét akarnának, akkor 24 óra alatt elérhetnék és az ukrán fronton megállna a harc.

Fontos a jó vezetők megválasztása

Az önkormányzati választásra rátérve a miniszterelnök elmondta, hogy a békén túl az is fontos, hogy jó vezetőket válasszunk a képviselői testületekbe.

Szentkirályi Alexandra maga döntött a visszalépésről, mi pedig elfogadtuk. Meghallgattam őt és úgy gondoltam, hogy igaza van, elfogadtam a javaslatát

A nemzeti cégek olyan cégek, amelyek magyar tulajdonban vannak, de nem feltétlen állami kézben. Viszont vannak olyan vállalatok, amelyek jobb ha inkább állami kézben vannak, mint külföldiben. A kormányfő példaként említette az MVM-et és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. A repteret a franciák fogják működtetni, mert mi ezt nem tudjuk, de ők a legjobbak a témában. A miniszterelnök szerint a reptér fényes jövő előtt áll.