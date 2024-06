Szélsőséges időjárás: a magyar hadsereget is bevetik az árvíz ellen

A hét végén Ausztriában és Dél-Németországban is viharok tomboltak, melyek Magyarországot is elérték, és heves esőzéseket hoztak – olyannyira, hogy hétfőre a HungaroMet Zrt. is narancs riasztást adott ki a Dunántúlra.

Az árvíz Budapesten csak a rakpartot öntötte el / Fotó: Hegedüs Róbert

A csapadék hatására a

több folyó is kilépett a medréből,

Ausztriában sárlavina miatt az A9-es autópályát is le kellett zárni egy időre. A Rába mentén

a Magyar Honvédség katonákkal és eszközökkel segíti a védekezést

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint.

Vámos Zoltán főispán, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke kérésére segít a hadsereg az árvíz elleni védekezésben. A katonák hétfőn Körmendnél kezdik a szolgálatot, ahol az ideiglenesen telepített gátak építésében és megerősítésében vesznek részt, ám szükség esetén további segítséget nyújtanak a rendkívül árhullám elleni védekezésben.