Brutálisan sokat költenek Európában a turisták

Gombamód szaporodó szállodák, programok, rekordhőmérséklet – semmi sem akadályozza a turizmus pörgését Európában. Ez a számokon is meglátszik: idén egész évben rekord összeggel, 800 milliárd euróval járult hozzá a turizmus egésze Európa gazdaságához. Ez 37 százalékos növekedést jelent a pandémia előtti, 2019-es rekordévhez képest is - derül ki az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezetének adataiból. A tengerentúli látogatók száma 6 százalékkal ugrott meg, ami új rekordot jelent Európában. Összességében a növekedést az amerikaiak hajtják és a bevétel 72 százaléka nyugat-európai desztinációkon landol.

Jelentősen nőtt a kontinensen belüli utazások száma is, és kedvező a kelet-ázsiai, elsősorban kínai turisták visszatérése.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Tarol a Mediterráneum

Változatlanul a dél-európai, és a mediterrán úticélok az utazók kedvencei

– hangsúlyozza Eduardo Santander, az Európai Utazási Bizottság vezérigazgatója. Hozzátette, a turisták továbbra a meleg időjárást, és a jó ár-érték irányt részesítik előnyben.

Görögország változatlanul igen népszerű, az időjárási nehézségek, tűzesetek ellenére. Érdekesség, hogy az északi részek népszerűsége is gyorsan nő, az éghajlatváltozásra a turisták is reagálnak – sokszor kellemesebb Skandináviában nyaralni, mint az elviselhetetlenül forró délen. A nemzetközi vendégek száma Dániában 38 százalékkal, Norvégiában 18 százalékkal, míg Svédországban 9 százalékkal nőtt.

Albánia csillaga ragyog fel azonban a leginkább,

itt a növekedés 86 százalékos, a 2019-es adatokhoz képest.

A kedvező valutaváltási lehetőség is vonzza a külföldieket, ugyanakkor az árfolyam-leérékelődésnek a helyiek bizonyára nem örülnek. Bulgária, Szerbia, és Törökország egyaránt 30-40 százalékos növekedést tudhat maga mögött.

Elismert úticél

A jelentés kitér az adott uticél online megítélésére is. Eszerint régió magasabb átlagos pontszámot ért el, mint a világ többi része. Az idei második negyedévben Európa 46 pontot ért el a 100-ból, míg a Közel-Kelet 45 pontot, Csendes-óceánia pedig 35 pontot kapott.