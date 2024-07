Brutális hőség jön a hétvégén, megdőlhet a melegrekord

A Bank of International Settlement (BIS) friss publikációja a Gen AI-alkalmazások amerikai háztartásokra gyakorolt ​​hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a munkalehetőségekre, a bizalom szintjére és a szabályozási keretek szükségességére. A BIS tanulmánya a Federal Reserve Bank of New York Fogyasztói Várakozások Felméréséből (SCE) származó adatok felhasználásával készült, és részletes elemzést ad arról, hogy a különböző demográfiai csoportok hogyan lépnek kapcsolatba a Gen AI-val, és hogyan érzékelik annak hatásait az életükre.