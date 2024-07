Lángokban áll a Balkán - népszerű horvát nyaralóhelyeket fenyeget az erdőtűz

A nyár legnehezebb napján vannak túl a horvát tűzoltók. A rekkenő hőség, a szél és a szárazság miatt a balkáni országok napok óta erdőtüzekkel küzdenek, Észak-Macedónia katasztrófavédelemért felelős vezetője szerint lehetséges, hogy a kormánynak segítséget kell kérnie a NATO-tól is, miután kedden már az Európai Unióhoz fordult.

A magyarok körében kedvelt nyaralóhelyeken, Horvátországban és Észak-Macedóniában is a lángokkal küzdöttek a tűzoltók. Az erdőtüzeket több mint ezer lánglovag szorította vissza / Fotó: AFP

Észak-Macedóniában az elmúlt 24 órában 66 erdőtűz ütött ki, amelyek eloltásához a nemzetközi közösség segítségét kérték, mint ahogy tette azt korábban Bulgária és Albánia is. A horvát tűzoltószövetség pedig az elmúlt napot az idei nyár legnehezebbjének nevezte, több mint száz tűzhöz ezer tűzoltó vonult ki, akik húsz tűzoltó repülőgépet vetettek be. Több kimerült tűzoltó is az utakon pihent meg, mielőtt folytatta a harcot a lángokkal.

A legsúlyosabb tűzeset a Horvátország déli partvidékén fekvő kisváros, Tucepi közelében volt kedd éjszaka.

Az erős szél különösen megnehezítette a több kilométer hosszan tomboló lángok megfékezését. Egy tűzoltó megsérült, a környék lakóit kitelepítették, az áramellátás megszűnt, a makarskai riviéra egyes részei áram nélkül maradtak, több gázpalack felrobbant. A tüzet szerda délelőttre sikerült megfékezni, a katasztrófavédelmi erők továbbra is készenlétben állnak.

Északabbra, Sibenik város közelében a tűzoltók azért küzdöttek, hogy megakadályozzák a lángok átterjedését a Krka Nemzeti Parkra, amely a lenyűgöző vízeséseiről ismert természetvédelmi terület és jelentős turisztikai célpont. A lánglovagok sikerrel jártak, így a park szerdán kinyithatott – számolt be az AP.

A Karlovac megyei tűzoltóságot Dubravica területére, a zágrábi tűzoltóságot pedig Split-Dalmácia megyébe küldték ki a tűz megfékezésére a Total Croatia értesülése szerint.

Nagy tüzek pusztítottak a horvát Skradin és Smokovic közelében is kedden. A tűzvonal négy kilométer hosszan elnyúlt, és elérte a Biokovo-környéki erdős területet. A tüzet Smokovic környékén végül az este megfékezték – írja az Index.hr.

A miniszterelnök-helyettes és Ivan Anusic védelmi miniszter szerda délután látogat el a Sibenik-Knin megyei Skradinbanba, hogy felmérjék tűzkárokat a Jutarnir.hr értesülése szerint.