Wolf-díjat kapott a magyar neurobiológus Roska Botond

A vakok látásának speciális eszközökkel történő helyreállítása területén végzett kutatási eredményeiért kapott Wolf-díjat Roska Botond magyar neurobiológus, aki jelenleg a svájci Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB) igazgatója, ugyanakkor Magyarországon is évek óta aktív kutatómunkát végez.