Vége a titkolózásnak, az akkumulátortüzek után bekeményít a szöuli kormány

Az elektromos autók (BEV) ellen fordult a közhangulat Dél-Koreában az utóbbi napokban-hetekben történt a katasztrófák következtében. A helyzet súlyosságát jól jellemzi, hogy hétfőn már kormányzati szinten foglalkoztak az elektromos autókkal kapcsolatos veszélyforrások – kiemelten a lítiumakkumulátorok – kezelésével.

A lítiumakkumulátor valamennyi fajtája kifejezetten tűzveszélyes / Fotó: Hszinhua via AFP

A találkozót a környezetvédelmi miniszterhelyettes vezette, az egyeztetésen a Reuters információi szerint a közlekedési, az ipari tárca mellett a katasztrófavédelem vezetői is részt vettek.

Nevesíteni fogják az akkumulátorbeszállítókat

Az egyik megvitatott téma az volt, hogy az eddigi megengedő szabályokat sutba vágva tegyék kötelezővé az elektromos autók gyártóinak, hogy hozzák nyilvánosságra a modelljeikben alkalmazott energiatárolók gyártóinak a nevét.

A jelenlegi törvények szerint az autógyártóknak csupán az alapvető adatokat kell közölniük, ide tartozik a típus és a főbb műszaki paraméterek, de az akku gyártója és származási helye üzleti titkot képezhet.

A szabály értelmét nehéz megfejteni, mindenesetre a cégek eddig gondosan kerülték a nyilvánosságot,

ám a keddre az autógyártókkal kibővített minisztériumi megbeszélést meg sem várva a Hyundai kiterítette a kártyáit. Az ország vezető járműgyártója honlapján közzétette a 13 jelenleg is kapható elektromos modelljéhez beszállító akkumulátorgyártók nevét. A listán három név,

az SK On,

az LG Energy Solution

és a CATL szerepel.

A két dél-koreai cég közül is az Iváncsán is gyártóbázissal rendelkező SK Ont preferálja a Hyundai, nyolc modelljébe ennek a termékeit szereli. A Debrecenben építkező kínai CATL egyedül a Kona Electrichez szolgáltat erőforrást. A Hyundai testvérvállalata, a Kia is jelezte, hamarosan közzéteszi az akkugyártók listáját, várhatóan azon is ezekkel a nevekkel találkozhatunk majd.

A Hyundai Kona Electrichez a CATL szolgáltatja az akkumulátorokat / Fotó: Anadolu via AFP

A tűzesetekre reagálva a cégek olyan monitorozó rendszerek kidolgozását és beépítését is tervezik, amelyek – ha észlelik a bajt – még idejében közbe tudnak avatkozni. A két koreai cég ezzel elébe megy a törvénymódosításnak, amely várhatóan az importált modellekre is előírja a közzétételi kötelezettséget.