Egy kínai Y–9-es katonai felderítő repülőgép megsértette Japán légterét a Kjúsú szigettől délre található Danjo-szigetek felett hétfőn – Japán legfelsőbb kormányzati szóvivője, Hajasi Josimasza kijelentette, hogy egy kínai katonai repülőgép példa nélküli behatolása a japán légtérbe „teljesen elfogadhatatlan” és komoly fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra. Kína is reagált az incidensre, azt közölték, hogy nem volt szándékos az eset.

Kína már Japánt is fenyegeti, nem csak Tajvant? / Fotó: AFP

Hajasi kedden tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy

Japán minden lehetséges intézkedést megtesz a jövőbeni légtérsértések megakadályozása érdekében.

Kína növekvő fenyegetése központi szerepet játszott Japán 2022-es döntésében, mely jelentős védelmi kiadások növelését irányozta elő. Japán célja, hogy 2027-re a GDP 2 százalékát védelmi költségekre fordítsa. A megnövekedett kiadások részben Japán külső szigeteinek megerősítésére irányulnak, amelyek kulcsfontosságúak a nemzeti védelmi stratégiában.

Bár korábban kínai polgári repülőgépek is engedély nélkül léptek be a japán légtérbe, a védelmi minisztérium szerint

ez volt az első alkalom, hogy egy kínai katonai repülőgép megsértette a légteret.

Japán vadászgépek reagáltak a behatolásra, amely körülbelül két percig tartott. A szigetország katonai vezetése szerint az elmúlt 12 hónapban több mint 660 alkalommal indítottak vadászgépeket, hogy reagáljanak a kínai repülőgépek vagy hajók tevékenységére. Az esetet követően Japán azonnal bekérette Kína ideiglenes nagykövetét Tokióban, és „rendkívül súlyos tiltakozást” nyújtott be, követelve, hogy Kína intézkedjen az ilyen esetek elkerülése érdekében – számolt be róla a Financial Times.

Kína külügyminisztériumi szóvivője közölte, hogy a két ország kapcsolatban áll egymással a meglévő csatornákon keresztül, és hangsúlyozta, hogy

Kína nem szándékozik megsérteni más országok légterét.

Az esemény rámutatott a két ország közötti megoldatlan szuverenitási vitákra is, különösen a Szenkaku-szigetek kapcsán, amelyeket mind Kína, mind Japán, valamint Tajpej is magának követel. Az időzítés egyben figyelmeztetés is lehet, hogy mindkét félnek le kellene ülnie, és valódi megoldást kellene találnia a problémákra. A japán miniszterelnök, Kisida Fumio esetleges lemondása és utódjának megválasztása a jövő hónapban alkalmat adhat a Japán és Kína közötti kétoldalú kapcsolatok újragondolására.