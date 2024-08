Magyarországon is tesztelik az első tüdőrák elleni vakcinát

Forradalmasíthatja a daganatos megbetegedések elleni küzdelmet az az mRNS-alapú vakcina, amelynek tesztelését a napokban kezdték meg a világ hét országában: az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Törökországban és Magyarországon - írta meg a Guardian.

Rákbetegek ezrein segíthet az új oltóanyag./Fotó: AFP

A tüdőrák évente körülbelül 1,8 millió ember haláláért felelős, ezzel vezető a ráktípusok között. A betegek túlélési esélye ennél a rákfajtánál igen alacsony, ha a betegség már előrehaladott állapotú és áttétek is kialakultak.

A BNT116 elnevezésű oltást a covid elleni oltóanyagok kapcsán is ismertté vált BioNTech gyártotta, és az úgynevezett nem kissejtes tüdőrák kezelésére fejlesztették ki, ami a betegség leggyakrabban előforduló formája.

A vakcina a koronavírus elleni készítményekhez hasonló elven működik: felhívja az immunrendszer figyelmét a beteg sejtek jelenlétére, de úgy erősíti fel a szervezet immunválaszát, hogy − ellentétben a kemoterápiával − csak a rákos sejteket károsítja, az egészségeseket sértetlenül hagyja.

Az első fázisú klinikai tesztekbe összesen 130 beteget vonnak be a hét érintett országban, összesen 34 helyszínen. A páciensek között lesznek immunterápia mellett kapják meg a készítményt, lesz köztük korai stádiumú beteg, olyan aki műtét vagy kemoterápia előtt áll, olyan, akinél a betegség már előrehaladott állapotú, és olyan is, akinél kiújult a rák.

Az első beteg már meg is kapta a vakcinát az Egyesült Királyságban még kedden. A 67 éves férfinél májusban diagnosztizálták a rákot és röviddel utána meg is kezdték nála a kemoterápiás kezelést. Most 30 perc alatt öt perces eltéréssel összesen hat oltást kapott, amelyek mindegyike különböző RNS-szálakat tartalmazott. Ezt követően hat hétig heti egyszer oltják, majd 54 héten át háromhetente ismétlik az oltást.