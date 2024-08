Megkezdődött a Szent István-napi ünnepségsorozat

Változatos és izgalmas programokkal várják a látogatókat a Szent István-napi rendezvénysorozat szervezői a nemzet fővárosában: a szombaton kezdődő négynapos ingyenes fesztiválon a zenei, gasztronómiai és kulturális események célközönsége mellett a családi, illetve gyerekprogramok iránt érdeklődők is megtalálják a számukra legkedvesebb időtöltést – tájékoztattak a szervezők. Közleményük szerint csaknem húsz rendezvényhelyszínen több mint száz program közül válogathatnak azok, akik Budapesten ünneplik Magyarország születésnapját.

Idén is rengeteg programmal várja a látogatókat az ünnepségsorozat / Fotó: Ladóczki Balázs

A népszerű magyar zenekarok koncertjei mellett hangulatos bárzenével és igazi komolyzenei ínyencségekkel is találkozhat a közönség, a gasztronómia szerelmesei pedig végigkóstolhatják a Kárpát-medence legizgalmasabb ételeit. A gyermekes családok számára kézműves foglalkozások, cirkuszi játszóház, bábszínházi produkciók és bemutatók teszik felejthetetlenné idén az államalapítás ünnepét, de az irodalmi és művészeti beszélgetések kedvelői sem maradnak tartalmas kikapcsolódási lehetőségek híján.

Immár negyedik éve várja a komolyzene és a jazz rajongóit az oázisnak számító Panorama Classical a Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében. A háromnapos idilli pikniken fellép többek között a Danubia Szimfonikus Zenekar, amely egy nagy filmzenepárbajt megidézve olyan ismert filmek zenéit tűzte műsorára, mint az Egy asszony illata, a Volt egyszer egy vadnyugat vagy a Star Trek.

A könnyűzenei programok idén is a Tabánban lesznek, ahol megelevenedik a múlt. A Retro Tabánon ugyanis a 70-es, 80-as és 90-es évek olyan népszerű előadói és zenekarai mozgatják meg a közönséget, mint a Back II Black, a Dinamit, az Edda Művek, Hevesi Tamás, a Roy & Ádám Trió, a Takáts Tamás Blues Band vagy a TNT.

A szervezők azt is kiemelték, hogy a közlemény szerint egyedülálló zenei élményben lehet részük mindazoknak, akik a 2024-es Szent István Nap rendezvénysorozaton is a Road Movie Live színpad zenei kínálatát választják. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton immár negyedik alkalommal találkozhatnak népszerű magyar zenészekkel, akik koncertrepertoárjukra olyan dalokat is felvettek, amelyekben egy-egy hazai régió, város vagy épület ihlette történetet mesélnek el.