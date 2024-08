Váraltan fordulat az amerikai elnökválasztásban: Robert F. Kennedy beáll Trump mögé

Robert F. Kennedy Jr. pénteken bejelentette, hogy felfüggeszti az elnökválasztási kampányát, és úgy fogalmazott: most támogatását Donald Trump elnöknek ajánlja fel. Kennedy kijelentette, hogy visszalép tíz csatatérállamban.

Fotó: ZUMAPRESS.com



Trump megköszönte Kennedynek a „nagyon szép támogatást”.

Kennedy Trumppal és Trump mellett kampányol majd

– mondta a CNN-nek egy, az ügyben jártas forrás. Trump kampányeseményt tart később pénteken Arizonában, ahol Kennedy éppen most jelentette be, hogy támogatja a republikánus elnökjelöltet.

Robert F. Kennedy Jr. pénteken Phoenixben tartott sajtóértekezletén azt mondta, Donald Trump volt elnök kérte, hogy álljon be mögé a kampányba. Kennedy elmondta, hogy ez felkérés kétszer jutott el hozzá: először a Trump elleni júliusi merénylet utáni napokban, majd egy második találkozón hetekkel később. „Elsősorban három nagy ok késztetett arra, hogy részt vegyek ebben a versenyben, a fő okok között van az, hogy kiléptem a Demokrata Pártból, és függetlenként indulhattam el, most pedig az, hogy támogatásomat Trump elnöknek adjam” – fogalmazott Kennedy

Trump szövetségesei arra ösztönözték Kennedyt, hogy népszerűsítse a volt elnököt a különböző platformokon, köztük Tucker Carlson műsorában és Joe Rogan podcastjában, abban a reményben, hogy meg tudja győzni néhány hűséges támogatóját, hogy támogassák Trumpot a választásokon.

A Kennedy család tagjaként és ügyvédként ismert fiatalabb Robert F. Kennedy a Reuters-Ipsos egy felmérése szerint a megkérdezettek 8 százalékának támogatását élvezi, azonban több államban még nem került fel a neve a szavazólapokra. Az egy számjegyű támogatottság alapján, nem meglepő módon nem ő a novemberben esedékes amerikai elnökválasztás esélyese. A korábbi republikánus elnök, Donald Trump és a jelenlegi alelnök, a demokrata Kamala Harris a közvélemény-kutatások szerint fej-fej mellett állnak.