Árvíz: elérte Magyarországot a legmagasabb vízszint

Tegnap éjjel, illetve ma hajnalban elérte Magyarországot az árhullám legmagasabb vízszintje, mely egy hét, nyolc nap alatt hagyhatja el Magyarországot – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő az árvízi védekezésről szóló sajtótájékoztatón jó hírrel is szolgált, ugyanis mint mondta, az időjósok nem számolnak a következő hónapban újabb esőzésekkel, és ha igazuk lesz, úgy a legmagasabb vízszint is ismert. Orbán Viktor egy másik jó hírrel is szolgált, ugyanis, amikor a legmagasabb vízszint megérkezett Magyarországra, a védművek állták a próbát és arról is beszélt, hogy a legmagasabb vízszint alatta marad a 2013-as szintnek. Ez a miniszterelnök szerint a védekezés karakterét is meghatározza, hiszen nincs olyan feladat, amivel korábban ne birkóztunk volna már meg.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy két árvízvédelmi rendszer létezik, egyes szakaszokért az állam, más szakaszokért az önkormányzatok felelnek. Az állami szakaszokon már 100 százalékos a készültség, ahogy az önkormányzati szakaszok többségén is. A két védelmi rendszer összehnagolása az operatív törzs feladata, így annak ülésén Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett.

Orbán Viktor szerint a Lajta csütörtökön Mosonmagyaróvártál a valaha volt legmagasabb szinten tetőzhet, míg Dévénynél a Duna legmagasabb vízszintje már belépett az országba. A Duna az előrejelzések szerint Budapesten szombat délután-este tetőzik majd, várhatóan 846 centiméteren, ami majdnem 50 centivel alacsonyabb, mint a 2013-as 891 centiméteres szint. A rakpart a jövő hét közepén, végén szabadulhat fel a víz alól.