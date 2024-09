Csúszhat az EU szigorú határellenőrzésének bevezetése

Sokadik alkalommal csúsztathatja az EU a schengeni határokon – közutakon, a kikötőkben és repülőtereken – átlépő harmadik országbeli személyek ellenőrzésének szigorítását. Az uniós országok – valamint Svájc és Norvégia – évek óta tervezik, hogy a külső határaikon biometrikus azonosítást, azaz ujjlenyomatvételt és arcfelismerő ellenőrzést vezetnek be, hogy kiszűrjék a veszélyes személyeket. Ez az úgynevezett be- és kiléptetési rendszer (EES), amelynek bevezetésére azonban több tagállam még mindig nem készült fel.

Több ország novemberre sem készül fel a be- és kiléptetési rendszerre (EES) / Fotó: Daniel Mihailescu / AFP

Így a határátkelők október helyett novemberben kezdhetik meg a személyek szigorú azonosítását. Ylva Johansson, az EU belügyi biztosa legutóbb azt közölte, hogy az új be- és kiléptetési rendszert november 17-én vezetik be. Azonban ez sem biztos – írja a Schengen News.

Franciaország, Németország és Hollandia tájékoztatták a biztost, hogy a részükről még nem tudtak minden szükséges intézkedést megtenni, és egyúttal azt is jelezték, hogy a rendszert nem tudják letesztelni az adott időpontra.

Az EES bevezetését ezzel már harmadjára halasztották el. Először Franciaország kérte a halasztást a tavaly őszi rögbi-világbajnokságra és az idei, párizsi nyári olimpiára hivatkozva. Így idén október 6. volt a rendszer bevezetésének céldátuma. Később ezt is elvetették, mert torlódásoktól tartottak az iskolai szünidő alatt, főként a brit–francia határon. Ashford város önkormányzata például arra figyelmeztetett, hogy a legrosszabb esetben akár 14 órás késésekkel is számolni kell, ami érintheti a teherforgalmat, a turista- és az üzleti célú személygépkocsi- valamint autóbusz-közlekedést – írja a The Guardian.