Fogy a levegő Moszkva körül - ha Kína behódol az USA szankcióinak, Oroszország issza meg a levét

Kínai források szerint fizetési-átutalási nehézségek is rejlenek a csökkenés mögött. Most derül ki, hogy Vlagyimir Putyin idén májusban Pekingben tett látogatása valódi okai között lehettek a kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi-átutalási problémák is. A Reuters hírt ad róla, hogy az oroszországi első számú vezető pekingi látogatása után kevés nemzetközi tapasztalattal, infrastruktúrával rendelkező, másodvonalbeli kínai bankok léptek a kínai–orosz forgalmat korábban kezelő nagybankok helyébe. Ez önmagában az áruforgalom, a fizetések lefékeződése irányába hatott, hiszen ezeknek a kisebb bankoknak nincs meg a nemzetközi tapasztalatuk, infrastruktúrájuk.

Modi és Putyin – ismerősökből barátokká válnak? / Fotó: AFP

India kerül a középpontba?

Egyelőre csak elméleti kérdés, hogy India hosszabb távon át tudja-e venni Kína szerepét fő Oroszország-partneri minőségében. A kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly nagyjából a kínai–oroszénak a negyedét, 65 milliárd dollárt tett ki. Ezzel tavaly Oroszország India negyedik legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált az USA, Kína és az Egyesült Arab Emirátusok mögött. Hatalmas oroszországi exporttöbbletet regisztráltak (energiahordozók!), amely a 65 milliárdos összforgalomból 60 milliárd dollárt tett ki.

Zavarok érződnek az oroszországi–török bankkapcsolatokban is. Orosz médiaforrások szerint Törökország legnagyobb állami tulajdonú, patinás bankja, a Ziraat megtagadta, hogy új rubelszámlákat nyisson, és a meglévő rubelszámlásoknak javasolja az átkonvertálást török lírára. Ami nem előnyös a számlatulajdonosoknak. Rohamosan gyengül a török líra, miközben a rubel árfolyama megszilárdult a vezető nyugati valuták (dollár, euró) viszonylatában. Másrészt Törökország fontos elszámoló-átrakó-kikerülő szerepet tölt(ött) be a nyugati szankciók oroszországi kijátszói számára.