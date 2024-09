Szankciók ide – embargó oda, az orosz oligarchák köszönik, jól mulatnak a Riviérán

Miközben az ukrajnai fronton dúl a harc, a Cote D’Azur-ön minden változatlan – pontosabban azért annyi valóban „nem a régi”, hogy például Roman Abramovics mostanában ritkábban tér be az antibes-i Le Rocher étterembe. Gyakrabban járt ide 2022 áprilisáig, amíg a francia hatóságok nem foglalták le kastélyát. Ő persze mindössze csak egy viszonylag ismert név abból a tömegből, akik Putyin elnök „pénzemberei”, és akik elvben be se tehetnék a lábukat Európába. Anna ellenére, hogy jachtjaikat lefoglalták, üzleti körökből kizárták őket, és nemkívánatosak Európa-szerte, a szálloda menedzserek, jachtbérlő társaságok vezetői mást mondanak: szerintük szépszámmal vannak orosz ügyfeleik is.

Összességében egy kész rendszer, szinte egy iparág épült ki, ami a gazdag oroszokat megszokott életmódjuk fenntartásában támogatja.

Nizza – az oligarchák kedvelt városa

Fotó: AFP

Döcögnek a szankciók

Áprilisban két prominens orosz – Mikhail Fridman és Piotr Aven – megtámadta azt a brüsszeli döntést, ami szerint felkerültek a szankciós listára. Nyertek, így visszakapták St. Tropez-i villájukat, illetve a La Turbie-i kastélyukat is. A helyzet persze folyamatosan változik, ezzel is nehezen tudnak megbirkózni a helyi bíróságok.

Bonyolult megítélni, hogy valójában ki áll a cégek hátterében. Az egyetlen hatékony eszköz a házkutatás

– mondja egy, a Politicónak névtelenül nyilatkozó dél-franciaországi bíró. Hasonlóan látja Éric de Montgolfier, Nizza volt államügyésze is. Azt mondta, a

Côte d’Azur ma a mások pénzéről szól, hiszen ez a parasztok földje volt, mielőtt gazdag turisták telepedtek volna ide, a területet megmérgezte a korrupció.



Moscow Market

Annyi az orosz Dél-Franciaországban, hogy a Moscow Market – egy vodkát, és egyéb orosz termékeket, illetve Vlagyimir Putyin elnököt ábrázoló hűtőmágneseket árusító bolt az antibes-i után egy újabb fiókot nyitott Cannes-ban.

Ugyan a szankciók következtében nehezebb feltölteni a polcokat, a vállalkozás virágzik. A vevőkör átalakult az utóbbi években: a turisták eltűntek, de az igazán gazdagok, az oligarchák itt maradtak – mondta az üzlet tulajdonosa. Az elmúlt időszakban bővítették szolgáltatásaik körét, immár