Szerdán még marad a kellemes meleg, csütörtöktől eső és lehűlés érkezik

Szerdán kellemes, mérsékelten meleg időre számíthatunk: a hőmérséklet 25 fok körül alakul. Sok lesz a napsütés, a tiszta égboltot csak időnként zavarják gomolyfelhők. A szél is gyenge marad - derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből.

Szerdán még marad a kellemes, meleg idő./Fotó: Shutterstock

Csütörtökön nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen várható eső, zápor. Ez a változás egy mediterrán ciklon érkezéséhez köthető, amely meghatározza majd a következő napok időjárását. A ciklon hatására erős lehűlés valószínű. Az előrejelzett hőmérsékleti tartomány jelentős különbségeket mutat. Napközben 15 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, a csapadékos tájakon az értékek inkább az alsó határhoz közelítenek, tehát 15-18 fok közötti hőmérsékletekre lehet számítani. Keleten még nem lesz csapadék, a hőmérséklet magasabb lehet, akár 25-28 fok is előfordulhat.Az északnyugatira forduló szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik.

Pénteken tovább növekszik és vastagszik a felhőzet nyugat felől. A nap első felében keleten még előfordulhat napsütés, de délutánra már ott is erősen felhős vagy borult lesz az ég, hasonlóan az ország többi részéhez. Sok helyen várható eső, zápor, és keleten akár zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék valószínű. A szél egyre többfelé északnyugatira, északira fordul, amelyet sok helyen erős, a Dunántúlon pedig viharos lökések kísérhetnek. Délután 10 és 28 fok között várható, nyugaton hűvösebb, keleten viszont melegebb lesz.

Szombaton továbbra is többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sok helyen esővel, záporesővel. Egyes területeken jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, ami megnehezítheti a közlekedést. Az északnyugati, nyugati szél erős lesz, különösen az Észak-Dunántúlon, ahol viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, így hűvös, esős időre kell készülni. A közlekedés szempontjából fontos, hogy a nedves, csúszós utak megnövelik a féktávolságot, ezért érdemes lassabban és óvatosabban vezetni. A heves széllökések is nehezíthetik a járművek irányítását, különösen a szélnek kitett útszakaszokon és hidakon. Az esőben a látási viszonyok is romolhatnak.