Kormányinfó: nemsokára jönnek a kormány bejelentései – miben változik meg a magyar cégek élete?

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő kormányinfót tart szerdán 10 óra 30 perckor Mit, miért tesz a kormány? címmel. Az elmúlt hetekben több gazdasági elképzelését is belengette a kormány, azonban részleteket még nem közölt.

Fotó: Kovács Tamás

Korábban Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádiónak adott szokásos interjúban arról is beszélt, hogy az úgynevezett Demján Sándor programmal segítik majd a kis- és középvállalkozásokat (KKV). A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy program segítségével méretnövekedést akarnak elérni a kkv-knál.

Magyarországon 900 ezer vállalkozás működik, amelyek 99,9 százaléka minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak. Ezek foglalkoztatják a magyar munkavállalók kétharmadát.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kkv-k termelékenysége 2022-ig javult, azonban továbbra is elmaradást mutat az uniós átlaghoz viszonyítva. Az alacsony termelékenység egyik oka, hogy ezek a vállalkozások kevésbé innovatívak. A kormány úgy gondolja, hogy a kkv-k termelékenységének felfuttatása nélkül nem érhetők el a következő évekre kitűzött növekedési célok.

Orbán Viktor a Demján Sándor program mellett szót ejtett a már korábban is beharangozott munkáshitelről is, véleménye szerint a diplomások mellett a képzett munkaerő is fontos, ezért munkáshitelt szeretnének bevezetni 2025-ben:

a diákhitelhez hasonlóan a dolgozó fiataloknak is nulla kamatozású hitelt fognak adni.

A munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését és hozzájárul a gazdaság erősödéséhez.

A magyar kormányfő megismételte, hogy a gazdasági terveik között szerepel az egymillió forintos átlagkereset elérése Magyarországon. Orbán úgy látja,

két-három éven belül elérhető az egymillió forintos átlagbér Magyarországon,

éppen ezért szorgalmazza a kormány, hogy többéves bérmegállapodást kössenek a szakszervezetek és a munkaadók.