Hárommillió ember maradt áram nélkül a Milton hurrikán után

A tornádók követeltek emberéletet

Halálos áldozatot az eddig jelentések szerint nem is maga a Milton, hanem az általa gerjesztett tornádók okoztak. Az NBC News jelentése szerint legalább két ember életét vesztette egy nyugdíjas közösségben a Florida keleti partján fekvő Fort Pierce-ben.

A tornádók letaroltak legalább 125 épületet, többnyire mobilházat Lee megyében, ahol legalább 19 forgószél csapott le, és az első becslések szerint százat St. Lucie megyében, ahol 17 tornádót jelentettek.

A hurrikán a szárazföld fölött tovább gyengült, 1-es kategóriájú volt már csak, amikor elérte a félsziget keleti partját.

Ott a maximális széllökések ereje már „csak” 145 kilométer volt óránként.

A víz még okozhat problémákat a Milton hurrikán elvonulása után / Fotó: AFP

A FEMA felkészült

A szövetségi veszélyhelyzet-kezelő ügynökség (FEMA) igyekezett felkészülni a helyzetre, több millió liter vizet és előre csomagolt ételadagot, valamint egyéb szükséges cikkeket szállított a térségbe.

Mozgósították a Nemzeti Gárda mintegy kilencezer tagját is, hogy segítsen a mentésben és a romok eltakarításában, az áramellátás visszaállításán ötvenezer szakember dolgozik. Amint elvonult a vihar, elindultak a tűzoltók és a rendőrök is, hogy mentsék, akit menteni kell. A vihar elvonulta után is gondot okozhat azonban, hogy sok kúton elfogyott az üzemanyag.