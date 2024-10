Álomfizetéssel toboroz a szlovák hadsereg

Az orosz–ukrán háború 2,5 évvel ezelőtti kitörése óta, és a konfliktus elhúzódása miatt egyre több európai ország dönt úgy, hogy fejleszti hadseregét. Ennek egyik fontos eleme az eszközbeszerzés, de szinte ugyanennyire hangsúlyos a személyi állomány erősítése is. Ez alól Szlovákia sem kivétel. Északi szomszédunk ugyanis már túl van néhány fegyvervásárláson, most pedig a katonák vannak soron – számolt be róla az Új Szó felvidéki hírportál.

Szlovákia is fejlesztené hadseregét / Fotó: Shutterstock

A belügyminisztérium javaslatára a szlovák kormány a közelmúltban ösztönző és stabilizáló intézkedéseket fogadott el, ezek a rendőrségen kívül a hadsereget is érintik. A Fico-kabinet a korábbinál magasabb fizetéssel és megemelt bónuszokkal szeretné motiválni a katonákat, hogy ne szereljenek le. Ezen kívül nagy erővel toboroznak újoncokat is – írta az STVR szlovák hírportál.

Megtartaná katonáit Szlovákia

Az új fizetési csomag több részből áll majd. Egyrészt 2025 januárjától kezdődően a hadseregben eltöltött szolgálati évek számának függően évente emelik a katonák rendfokozatuk után járó illetményét – erre a bérkorrekcióra minden évben sort kerítenek majd.

Másrészt növelni fogják az újoncok úgynevezett aktiválási pótlékát is. Ennek az egyszeri juttatásnak az összege elérheti a 8000 eurót (3,2 millió forint).

A pénzt az arra jogosultak közvetlenül munkába állás után kapják meg, és ezenfelül fizetett pihenőnapokat is igényelhetnek.

Szintén változni fog a szabadnapok rendszere is, ebből is többet kapnak majd az állomány tagjai. A külföldön szolgálatot teljesítő katonák hazatérésük után eddig egy egybefüggő 6 napos plusz szabadságot kaptak. A jogszabálymódosítás értelmében ez tíz napra módosul.