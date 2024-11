Az atomfegyverek átadása Ukrajnának abszurd és felelőtlen lépés lenne a Kreml szerint

A kijevi rezsim atomfegyverekkel való ellátásának ötlete rendkívül szélsőséges elképzelés, és beláthatatlan következményekkel járhat – jelentette ki egy keddi sajtótájékoztatón Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Dmitrij Peszkov elmondta a Kreml álláspontját az ukrán atomfegyverekről / Fotó: Sefa Karacan / AFP

„Még a legprovokatívabb, a feszültségek fokozására irányuló politikának is van egy erősen szélsőséges aspektusa. Ez ez elképzelés pedig egyértelműen ehhez az ultraextrém állásponthoz tartozik” – idézte a szóvivőt a TASZSZ orosz hírügynökség.

Peszkov szerint ez a forgatókönyv csak azokban merülhet fel komolyabban, akik nem ismerik jól a valóságot. A Kreml illetékese szerint nem meglepő az sem, hogy névtelenül nyilatkozó forrásokról van szó.

Moszkva ezzel arra a The New York Times által megírt értesülésre reflektált, amely szerint egyes amerikai és európai tisztségviselők azt javasolják, hogy adják vissza Kijevnek azokat a nukleáris fegyvereket, amelyekről Ukrajna a Szovjetunió bukása és felbomlása után lemondott. Azt a lap is megjegyezte, hogy ez nehezen kivitelezhető lépés lenne, ami súlyos következményekkel jár, nemcsak az orosz–ukrán háború kapcsán, hanem a globális politikát illetően is.

Ukrajna tudna saját atomfegyvert is készíteni

Néhány hete arról szóltak a hírek, hogy az ukrán atomerőművek elegendő alapanyagot biztosítanak egy atomfegyver elkészítéséhez. Ukrajna atombombája nem tartozna a legnagyobbak közé, de súlyos pusztítást végezhetne egy orosz városban.

Az ukrán kormány azonban már akkor is tagadta az atombomba fejlesztését. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint hazája továbbra is elkötelezett az atomsorompó-egyezmény mellett, tehát katonai célra semmilyen atomfegyvert nem fejlesztenek.