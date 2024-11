Fontos egérutat zártak le – megnehezítik az ingázók dolgát

Betonakadállyal zártak le az autósok elől Burgenlandban egy utat, ami a magyar ingázók egy részének lerövidítette az útját munkahelye felé. Néhány kilométerre a soproni határállomástól van az a lehajtó, amely balra Kelénpatak (Klingenbach), jobbra Cinfalva (Siegendorf) felé viszi a forgalmat. Illetve csak vitte, mert a klingenbachi önkormányzat megelégelte az egyre nagyobb autóforgalmat, és kérte a tartományt, hogy zárja le az utat. Ahogy arról az osztrák regionális sajtó be is számolt, nem is titkolták: a magyar ingázók miatt léptek – írja a Telex.

Fontos kerülőutat zártak le / Fotó: Kurucz Árpád

A lezárás célja a Magyarországról érkező forgalom visszaszorítása. Miután Ágfalva és Somfalva között lassan már két éve lezárták a kishatárátkelőt – ugyancsak a helyi önkormányzat döntése alapján –, az ingázók újabb egérutakat keresnek. És fognak is, hiszen

egyre többen vannak, reggelente ezrek mennek munkába a soproni régióból Ausztriába.

A döntést még a nyáron meghozta a cinfalvi testület, de az intézkedéshez a tartomány kellett. Az elmúlt napokban jelent meg a betonrámpa a lehajtón, s ez azonnal éreztette is a hatását: még nagyobb a dugó reggelente a soproni átkelő környékén.

A somfalvi (Schattendorf) határ lezárása után sok magyar Klingenbach felé rövidített, hogy elkerülje a dugót. Az osztrák falunak viszont ez nyilván nem tetszett, ami valahol érthető is, senki sem akar reggel négykor az ablaka alatt elhúzó autók zajára ébredni. Az ingázók közben joggal tartanak attól, hogy Somfalva és Cinfalva után újabb osztrák települések zárják le előlük az utat.

Lehet realitása

Dr. Ruzicska Máté jogász szerint

már egy eset is precedenst teremt,

nemhogy kettő. Ruzicska és az NZP Nagy Legal nemzetközi ügyvédi iroda jogászai voltak azok, akik kártérítési pert indítottak az Osztrák Köztársaság ellen a jogellenes határellenőrzések miatt. Ausztria 2015 óta ugyanis „átmenetileg” ellenőrzi a magyar határt, ezzel pedig az ingázóknak okoznak időbeli hátrányt és anyagi veszteséget. Nem pénzt akartak, hanem jogalapot.

Az Osztrák Köztársaság ellen a határellenőrzések miatt indított perben a bíróság álláspontja az volt, hogy

nem teljesen evidensen jogellenes a határellenőrzés,

ezért elutasította a keresetet.