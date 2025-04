Az orosz elnök köszöntet mondott az orosz alakulatoknak, amelyeknek szerepük volt Kurszk megye felszabadításában, és gratulált nekik a győzelemhez.

Az ukrán hadsereg 2024. augusztus 6-án tört be Kurszk megyébe. Az oroszországi területek feletti ellenőrzés a kijevi vezetés elképzelései szerint erősítette volna az ukrán alkupozíciót a rendezési tárgyalásokon.

Cáfol az ukrán hadvezetés

Nem felel meg a valóságnak az orosz katonai vezetés közlése, miszerint befejeződtek volna a harci cselekmények az oroszországi kurszki régióban – közölte az ukrán vezérkar szombaton a Facebookon.

„Az ukrán erők védekező műveletei a kurszki régió egyes részein továbbra is folytatódnak. Az operatív helyzet összetett, de alakulataink továbbra is ellenőrzésük alatt tartanak bizonyos állásokat, és végrehajtják a kijelölt feladatokat, miközben mindenféle fegyvert alkalmazva hatékony tüzérségi csapást mérnek az ellenségre, beleértve az aktív védelem taktikáját is” – írta az ukrán vezérkar közleményében. Hozzátette: szombaton kora délutánig a kurszki hadműveleti övezetben az ukrán erők az orosz csapatok öt rohamát verték vissza, és egy ilyen összecsapás még jelenleg is tart. „Az ukrán egységek bekerítésének veszélye nem áll fenn” – szögezte le a kijevi katonai vezetés.

A Kurszk megyében harcoló ukrán alakulatok szétveréséről szóló orosz állításokat az ukrán vezérkar propagandatrükknek és a kívánt állapotok valóságként való bemutatásának nevezte. Megjegyezte, hogy Kurszk megyén kívül az oroszországi belgorodi régióban is folytatódnak az ukrán csapatok aktív hadműveletei.