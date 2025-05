„Holnap anyák napja. Aki gyermeket vállal, elismerést érdemel. Anyagit is” – írta Orbán Viktor szombaton a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: Aki gyermeket vállal, elismerést érdemel /Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A családi adókedvezményt duplázzuk, és jön az élethosszig tartó adómentesség az édesanyáknak

– fogalmazott a kormányfő.

Ahogy azt a Világgazdasági is megírta, az idei évértékelőjén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a két és három gyermeket nevelő anyák életük végig szja-mentesek lesznek. A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, a kétgyermekeseknél négy lépcsőben 2026 januárjától.

Korábban a lapunk konkrét példák alapján megírta, hogy a dupla családi adókedvezmény és a három gyermekes családok számára biztosított támogatások jelentős segítséget nyújthatnak a gyermeknevelés költségeinek fedezésében. A kormány úgy fogalmaz, hogy az adókedvezmények és egyéb támogatások célja, hogy Magyarországon elősegítsék a gyermekvállalást, és megkönnyítsék a három vagy több gyermeket nevelő családok életét.

Azt is megírtuk, hogy az anyák adómentessége 2026-tól félmillió, 2029-től mintegy egymillió nőt érint Magyarországon.