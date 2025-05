Titkosszolgálati jelentés: Putyin váratlanul meggondolta magát, már nem az a terve Ukrajnával, mint volt – mostantól ezt akarja elérni az orosz elnök

Az elmúlt hetekben megváltozhattak Oroszország prioritásai az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. Az amerikai és nyugati tisztviselők által áttekintett új hírszerzési adatok azt sugallják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök immár a rövid távú célok felé tolta el a hangsúlyt, vagyis meg szeretné szilárdítani hatalmát az eddig elfoglalt területeken, és fellendítené országa küszködő gazdaságát.

Putyin tervei változhattak az elmúlt hónapokban / Fotó: Kremlin Press Office / AFP

A CNN szerint ez egy jelentős változás a közelmúltbeli hírszerzési jelentésekhez képest, ugyanis korábban az orosz elnök még úgy gondolta, hogy a háború aktuális állása neki kedvez, megvan a lendülete és az emberei is ahhoz, hogy hosszabb harcot folytasson a gyengélkedő Ukrajna ellen, és elfoglalja az egész országot.

Az, hogy Putyin esetleg megváltoztatta gondolkodásmódját, megerősítheti Donald Trump amerikai elnököt és tárgyalódelegációit abban, hogy Moszkva a korábbinál nagyobb hajlandóságot mutathat egy esetleges békemegállapodásra. Ugyanakkor magas rangú amerikai tisztviselők továbbra is szkeptikusak Putyinnal és a tárgyalásokkal kapcsolatban hangoztatott állításait illetően, annak ellenére is, hogy szerintük az Amerika által Oroszországnak javasolt békeajánlat nagyvonalú, mivel az elfoglalt területek egy részét átadná Moszkvának.

Putyin következő lépése kiszámíthatatlan

Széles körben elterjedt az a meggyőződés is, hogy ha Oroszország beleegyezik is valamelyik békemegállapodásba, hosszú távon megpróbálhatja újraindítani a háborút, és megpróbálhat még több területet elfoglalni Ukrajnából. Többek között Kijev is ettől tart, és erre hivatkozva jelentette ki többször is Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy nem szabad területeket adni az oroszoknak.

Közben ráadásul Washington türelme is fogy.

Az elhúzódó tárgyalások miatt Trump további szankciókkal és újabb vámokkal fenyegetőzik, ami sokkal nehezebb helyzetbe hozná Putyint, mint az Európai Unió szankciós csomagjai.

Amerika ráadásul a mézesmadzagot sem felejtette el, a tárgyalásokon nagy hangsúlyt kaptak az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország közötti beruházások is, amelyek akkor indulhatnak újra, ha a háború véget ér.

Ugyanakkor a hírszerzők arra is felhívták a Trump-adminisztráció figyelmét, hogy Ukrajna ellenőrzése továbbra is Putyin legfőbb prioritása, és a tárgyalásokat is szeretné a maga javára fordítani.