Zelenszkij elhatározta: ukrán fegyverekkel váltják ki a nyugatiakat – az oroszok ezt nagyon hamar érezni fogják a fronton

Arra számít Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy az új ukrán kormány olyan intézkedéseket hoz, amelyek hat hónapon belül 50 százalékra növelik az ukrajnai gyártású fegyverek arányát.

Az ukrán gyártású fegyverek aránya már most is nagy a fronton / Fotó: AFP

Az új kormány feladata a fegyvergyártás felpörgetése lesz

Az ukrán államfő a héten alakította át kormányát és Julija Szviridenkót javasolta kormányfőnek. Az eddigi miniszterelnök, Denisz Szmihal hadügyminiszterként folytatja a tervek szerint, azonban a kinevezéseket még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy Szmihallal és Rusztem Umerov leköszönő hadügyminiszterrel folytatott szerdai megbeszélésén úgy döntöttek, hogy

a hadügyi tárcának nagyobb befolyása lesz a fegyvergyártás területén.

Az ukrán elnök szerdai megszólalása szerint a hazai gyártású fegyverek már ma is a fronton használt fegyverek 40 százalékát teszik ki, ami már most is jelentősen több mint az ország függetlensége óta bármikor. Bár azt elismerte, hogy a gyártási volumenek valóban nagyok, úgy vélte, hogy még többre van szükség.

„Célunk az, hogy az új kormány első hat hónapjában elérjük az 50 százalékos ukrán gyártású fegyverzetet a hazai gyártás bővítésével. Biztos vagyok benne, hogy ez elérhető, bár nem könnyű” – mondta Zelenszkij.

A kijevi katonai hatóságok a múlt héten bejelentették, hogy 6,2 millió dollárt különítettek el egy drónelhárító programra a főváros védelme érdekében.