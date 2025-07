Másfélszeresére drágult a moratórium feloldása óta az ukrán termőföld: a befektetők új aranya lehet a földpiac 

A háború tönkretette a kelet-ukrajnai földpiacot

Ezzel szemben a legalacsonyabb árakat továbbra is a frontvonalhoz közeli háborús régiókban regisztrálják.

Zaporizzsja megyében például egy hektár földért átlagosan 38 300 hrivnyát (315 ezer forintot) fizetnek,

Herszonban ez az összeg 39 100 hrivnya (321 ezer forint).

Csernyihiv (hektáronként 41 100 hrivnya, 340 ezer forint),

Mikolajiv (hektáronként 41 600 hrivnya, 342 ezer forint) és

Odessza megye (hektáronként 41 800 hrivnya, 343,5 ezer forint) szintén az olcsóbb kategóriába tartoznak.

Ezekben a térségekben a katonai kockázatok, a kiszámíthatatlan gazdasági környezet és a korlátozott mezőgazdasági infrastruktúra továbbra is visszafogja az árak emelkedését, hiába nő országosan az érdeklődés a termőföld iránt.

Ukrán földpiac: megháromszorozódtak az árak

A tranzakciók számát tekintve a Poltava és Vinnica megyék állnak az élen egyenként 5400 ügylet felett, míg Kijev megyében közel 4700 szerződést kötöttek 2025 első felében. Ez 13 százalékos növekedés az első piaci év (2021 második fél éve) hasonló időszakához képest.

Az adásvételek pénzbeli összértéke viszont szinte megháromszorozódott: 2,85 milliárd hrivnyáról (23,4 milliárd forintról) 8,22 milliárdra (67,5 milliárd forintra) nőtt.

A legfrissebb piaci adatok tehát arra utalnak, hogy az ukrán földpiac a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok ellenére fokozatosan stabilizálódott. A tranzakciószámok növekedése és a hektáronkénti árak emelkedése is azt mutatja, hogy a termőföld iránti bizalom erősödik a belföldi szereplők körében. Bár a külföldi befektetők részvétele továbbra is jogi korlátokba ütközik, a piaci mechanizmusok működése, valamint a belső kereslet folyamatos bővülése is jelzi, hogy a mezőgazdasági földterület egyre inkább túlmutat eredeti funkcióján. A jelenlegi tendenciák alapján valószínűsíthető, hogy a termőföld a következő években a hazai befektetők portfólióinak stabil elemévé válik.