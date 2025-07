Nagyon rossz hírek jöttek annak, aki most készülne dolgozni menni a britekhez – aki már ott van, az sem örülhet

A brit munkaerőpiac tovább gyengül: júniusban már az ötödik egymást követő hónapban esett vissza a foglalkoztatás, miközben a bérek növekedési üteme is mérséklődött – derült ki a brit statisztikai hivatal (ONS) friss adataiból. A számok arra utalnak, hogy a kormány gazdaságpolitikai lépései – különösen a nemzeti biztosítási járulék (NICs) emelése –, a minimálbér megemelése és a Donald Trump nevével fémjelzett amerikai kereskedelmi háború súlyos terhet rónak a brit munkáltatókra.

Ezt már a dolgozók is megérzik: mélyrepülésben a brit munkaerőpiac / Fotó: ffikretow

Az ONS jelentése szerint májusban 25 ezerrel csökkent a bérek alapján számolt alkalmazotti létszám, ami ugyan kedvezőbb az előzetesen becsült 109 ezres visszaesésnél, de az irány továbbra is negatív. A júniusi előzetes becslés szerint újabb 41 ezerrel lett kevesebb a munkahelyek száma, így az elmúlt 12 hónap alatt összesen 178 ezerrel – vagyis 0,6 százalékkal – csökkent a foglalkoztatottak száma az Egyesült Királyságban.

A trend különösen aggasztó annak fényében, hogy a Rachel Reeves pénzügyminiszter által tavaly októberben bejelentett 25 milliárd fontos NICs-emelés idén áprilisban lépett hatályba – és azóta az elmúlt nyolc hónapból hétben csökkenés volt tapasztalható a munkahelyek számában.

Nincsen jó éve a brit munkaerőpiacnak

A brit kis- és középvállalkozásokat képviselő szervezet, a Federation of Small Businesses szerint az adóemelések és a kötelező bérminimum növelése különösen a kisvállalatokat sújtja. „Rengeteg bizonyíték van arra, hogy ha egy munkahely megteremtése drágábbá és kockázatosabbá válik, abból kevesebb munkahely lesz” – fogalmazott Tina McKenzie, a szervezet szakpolitikai elnöke. Bár néhány közgazdász a májusi és korábbi adatok felfelé történő korrekciója miatt óvatos optimizmusának adott hangot,

a trend továbbra is a foglalkoztatás lassú, de tartós csökkenését mutatja.

Rob Wood, a Pantheon Macroeconomics elemzője szerint a mostani adatok „kevésbé borúsak”, mint amit a brit jegybank, a Bank of England (BoE) korábban feltételezett.

Az ONS külön jelentése szerint a bérek növekedési üteme is mérséklődött: a prémiumok nélküli átlagbérek 5 százalékkal emelkedtek az idei májusig tartó három hónapban az előző év azonos időszakához képest, míg áprilisban ez még 5,3 százalék volt. A béremelkedés lassulása jó hír a Bank of England számára, amely így könnyebben csökkentheti az alapkamatot a jelenlegi 4,25 százalékról akár 4 százalékra is az augusztusi kamatdöntő ülésén.