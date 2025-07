Burgenlandot letarolta a vihar, még az autópályát is elöntötte a víz

Heves esőzések és vihar volt Bécsújhely környékén. Alsó-Ausztria és Burgenland egyes részein is pusztított a vihar, négyzetméterenként akár 90 liter eső is leesett – írja a Kronen Zeitung.

Nagy kárt okozott a viharos időjárás / Fotó: Oláh Tamás

A tűzoltók folyamatosan dolgoztak. Nyolc tűzoltóság, körülbelül 100 taggal, több mint 195 incidenshez vonult ki az árvíz megfékezése érdekében. A mélygarázsokat elöntötte a víz, a pincéket szivattyúzni kellett. A bécsújhelyi csónakházat egy kidőlt fa rongálta meg, szerencsére senki sem sérült meg.

Autópályából vízicsúszda

A Déli Autópályát (A2) sem kímélte a víz: egy építési övezetben az úttestet elöntötte a víz, közlekedési káosz alakult ki. Lichtenwörthben a víz áttörte a gátját, és a főút rövid időre „zuhataggá” változott.

Pinkafelden is pusztított a vihar, a tűzoltóság folyamatosan dolgozik tegnap este óta.

Kidőlt fák torlaszolták el az utakat és a villanyvezetékekre is ráestek, többek között a kisebb települések bekötőútjain okozott ez gondot. A Pinkafeldi Tűzoltóság 27 fővel és öt járművel vonult fel, és együttműködtek a Riedlingsdorfi Tűzoltósággal is. Heves zivatar sújtotta Kismartont és a Fertő-tó környékét is.

Továbbra is jöhet vihar

– ugyan némileg megnyugodott az időjárás, a napsütésé a főszerep Alsó-Ausztriában, ám a meteorológusok figyelmeztetnek: gomolyfelhő-képződés ígérkezik, amely újabb csapadékot hoz.