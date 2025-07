Klímateszt a buszokon: duplázta az ellenőrzések számát a BKK a nyári forróságban

A nyári hónapokban megsokszorozódik a hőségre panaszkodók száma a fővárosi tömegközlekedésben, ezért a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fokozott figyelmet fordít a járművek légkondicionáló berendezéseire. A társaság közleménye szerint júliustól hetente több száz alkalommal ellenőrzik, megfelelően működik-e a klíma a buszokon, trolikon, villamosokon és metrókon.

A BKK júliustól megkétszerezte a klímaberendezésekre irányuló ellenőrzések számát / Fotó: Nyirő Simon / BKK

A társaság hangsúlyozta: az utazási komfort növelése érdekében nemcsak gyakoribbak lettek az ellenőrzések, hanem szigorúbbak is. Kalibrált, hitelesített hőmérőket használnak, és ha problémát észlelnek, azonnal értesítik az adott szolgáltatót. Emellett szerződéses szankciókat is alkalmaznak, szükség esetén pénzügyi büntetéseket is kilátásba helyezve. Azokon a járműveken, ahol hibát tapasztalnak, visszaellenőrzést is végeznek.

BKK: kényelmessé kell tenni a tömegközlekedést

Adataik szerint a Budapesten közlekedő trolibuszok és autóbuszok 98 százaléka, a villamosok több mint 60 százaléka, a 2-es és 4-es metróvonal járművei pedig százszázalékosan klímával felszereltek. A közlekedési cég májusban és júniusban már közel ezer ellenőrzést végzett, és júliustól ezt az ütemet tovább emelték.

A cél világos: a nyári kánikulában biztosítani, hogy a főváros utasai hűvös, kényelmes körülmények között közlekedhessenek.