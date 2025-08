Berobbanhat a geotermikus energia korszaka Európában – ugrás előtt a földhőpiac

Már ebben az évben Európa-szerte jelentősen fellendülhet a geotermikus energiaprojektekhez kapcsolódó üzleti tevékenység az Európai Geotermikus Energia Tanács (European Geothermal Energy Council – EGEC) legfrissebb piaci jelentése szerint. A derűlátásra részben az elmúlt év földhőpiaci eseményei adnak okot, de az is, hogy 2026-ban elindulhat az Európai Bizottságnál most készülő Európai Geotermikus Akcióterv megvalósítása, amelynek részeként például egyszerűsödhet az új projektek hatósági engedélyezése. Philippe Dumas, az EGEC főtitkára a 2024-es adatok alapján biztató jeleket lát a feltárások és az Európa-szerte fejlesztés alatt álló új geotermikus beruházások növekvő számában. Azonban – mint leszögezte – a fejlődés üteme attól is függ, hogy rendelkezésre áll-e majd a geotermikus beruházásokat ösztönző pénzügyi, szabályozási és politikai keretrendszer.

Földhő utáni fúrás Magyarországon / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Antics Miklós, az EGEC elnöke szerint az elmúlt évek nem voltak könnyűek a geotermikus szektor számára. A gyakran változó energiaárak és a magas kamatlábak elriasztották a befektetőket. Ám már láthatók a fellendülés jelei. Derűlátásra ad okot az említett akcióterv összeállítása és az, hogy a geotermikus energiát végre elismerik Európa fenntartható, rugalmas és karbonsemleges energiajövőjének sarokköveként.

Az EGEC elemzéséből a Magyar Geotermális Egyesület kiemelt néhány fő megállapítást. Eszerint:

Tavaly Európában három új geotermikus erőművet helyeztek üzembe – egyet Ausztriában és kettőt Törökországban –, ezek együtt 40 megawatt zsinórkapacitással működnek.

2024 végére 147 geotermikus erőmű működött Európa-szerte, és további mintegy 50 geotermikus erőmű tervei vannak a fejlesztés különböző szakaszaiban.

A geotermikus távfűtési és -hűtési (DHC) szektorban tíz új rendszert helyeztek üzembe: hármat Lengyelországban, kettőt az Egyesült Királyságban, egyet-egyet Franciaországban, Görögországban, Romániában, Spanyolországban és Hollandiában.

Az előbbivel az Európában működő GeoDHC rendszerek száma 412-re emelkedett.

További mintegy 500 GeoDHC projekt terveit fejlesztik. (A magyarországi felfutást segíti a terület nemrég bejelentett támogatása is.)

A geotermikus hőszivattyúk értékesítése 2024-ben – Svájc kivételével – az összes európai országban jelentősen visszaesett a kedvező politikai és szabályozási környezet hiánya miatt. Mintegy 111 ezer egység kelt el.

2024-ben Európában rekordszámú, 17 kutató felmérést végeztek, míg 2023-ban 10-et.

2025 első felében legalább 10 új 3D-s szeizmikus mérés indult, és az év hátralevő részére is több felmérést jelentettek be.

Az EGEC a kútfúrási igény exponenciális növekedésére számít 2025-től. Ez az Európa-szerte fejlesztés alatt álló geotermikus energiaprojektek nagy számának – köztük mintegy 50 erőműnek és több mint 500 távhő- és hőszivattyús projektnek –, valamint a kutatási programok számának folyamatos növekedésének köszönhető.