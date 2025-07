Felvételi ponthatárok 2025: ezekre a gazdasági képzésekre volt a legnehezebb bejutni

Az elmúlt tizenöt év legsikeresebb felvételijét zárta idén a magyar felsőoktatás, még a tavalyi adatokhoz képest is jelentős a bővülés: 7–10 százalékkal többen, közel 96 ezren jutottak be felsőoktatásba, közülük tízből nyolcan állami ösztöndíjas helyre – derült ki a felvételi ponthatárok kihirdetése után. A legnépszerűbb szakok idén is a mérnöki, informatikai és gazdaságtudományi képzések voltak.

A felvételi ponthatárok alapján is látszik, a gazdasági szakokon kiélezett volt a verseny a legjobb helyekért / Fotó: Bencsik Ádám

A felvételi ponthatárok szerint sokan kezdhetik meg tanulmányaikat gazdálkodás és menedzsment szakon

A legnépszerűbb gazdasági szakokon

a felvételi ponthatárok idén több helyen is 440 pont fölé kúsztak, sőt akadt olyan intézmény is, ahol a maximális 500 pontra volt szükség.

Megnéztük, hol volt a legnehezebb bejutni, és melyik egyetemekre irányult a legnagyobb érdeklődés a gazdasági területen.

A gazdálkodás és menedzsment szak továbbra is a legnépszerűbb gazdasági képzés Magyarországon. Az Oktatási Hivatal adatai szerint idén is ez vonzotta a legtöbb jelentkezőt, és a ponthatárok alapján jól látszik, mennyire kiélezett volt a verseny a legjobb helyekért. Az alábbi intézményekben folyó képzések iránt volt a legnagyobb az érdeklődés, és ezek közül több helyen is 420–450 pont fölötti teljesítmény kellett a bejutáshoz.

Hová volt a legnehezebb és a legkönnyebb bejutni a legnépszerűbb szakon?

A Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakára kizárólag 500 pontos eredménnyel lehetett bekerülni – ez volt 2025 legmagasabb felvételi ponthatára a gazdasági területen. A másik végletet az IBS angol nyelvű gazdasági képzése képviselte, ahol 254 pont is elegendő volt a bejutáshoz.

A Corvinus Egyetem, amely évek óta az egyik legkeresettebb közgazdasági intézmény, idén 443 pontos küszöböt húzott meg a magyar nyelvű gazdálkodás és menedzsment szakán. A BME GTK sem maradt el: 418 ponttal tartotta magát a szoros élmezőnyben, megelőzve több vidéki nagyobb egyetemet.

Magyar nyelvű gazdálkodás és menedzsment képzésre ilyen pontszámokkal lehetett bejutni idén:

Budapesti Metropolitan Egyetem (THE) 500 pont

Corvinus Egyetem 443

PTE-KTK 430

Neumann János Egyetem (NJE) 424

Nyíregyházi Egyetem (NYE) 423

ELTE GTK 422

BME GTK 418

Miskolci Egyetem (ME) 410

Ezekhez a gazdasági képzésekhez kellett a legtöbb pont

Az államilag támogatott, nappali tagozatú képzések közül az alábbiakhoz volt szükség a legmagasabb pontszámra, hogy bekerüljön valaki az áhított szakra. Mintegy 25 százalékkal több, összesen 2345 diákot vett fel a Budapesti Corvinus Egyetem idén.

A meghirdetett kilenc alapszak közül hétnél a Corvinuson húzták meg a legmagasabb ponthatárt: az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra 478 ponttal volt a legnehezebb bejutni, a szintén angol nyelvű nemzetközi tanulmányok szakra és a magyar nyelvű alkalmazott közgazdaságtan szakra 455 pont volt a bejutási küszöb,

miközben a magyar nyelvű gazdálkodás és menedzsment szakra is 443 pontra volt szükség. A Corvinus gazdaságinformatikus és pénzügy és számvitel szakján is 440–442 pont volt a bejutási határ, itt is rendkívül magas volt a verseny.