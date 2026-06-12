Deviza
EUR/HUF353,11 -0,35% USD/HUF304,88 -0,43% GBP/HUF409 -0,41% CHF/HUF383,44 -0,42% PLN/HUF83,14 -0,32% RON/HUF67,41 -0,39% CZK/HUF14,61 -0,4% EUR/HUF353,11 -0,35% USD/HUF304,88 -0,43% GBP/HUF409 -0,41% CHF/HUF383,44 -0,42% PLN/HUF83,14 -0,32% RON/HUF67,41 -0,39% CZK/HUF14,61 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 782,25 +1,69% MTELEKOM2 736 +1,68% MOL3 892 -0,98% OTP41 960 +2,57% RICHTER11 940 +2,43% OPUS366 -0,82% ANY7 640 +0,26% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS5 000 +1% BUMIX9 301,87 -0,13% CETOP4 527,26 +0,96% CETOP NTR2 932,84 +2,28% BUX135 782,25 +1,69% MTELEKOM2 736 +1,68% MOL3 892 -0,98% OTP41 960 +2,57% RICHTER11 940 +2,43% OPUS366 -0,82% ANY7 640 +0,26% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS5 000 +1% BUMIX9 301,87 -0,13% CETOP4 527,26 +0,96% CETOP NTR2 932,84 +2,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
M1
M1-ES TÖMEGBALESET
M1-es autópálya

Brutális tömegbaleset történt pénteken az M1-esen: nyolcan meghaltak, lezárták az autópályát – Magyar Péter megszólalt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két súlyos karambol is történt egymás után. A brutális tömegbaleset miatt korlátozni kellett az M1-es autópálya forgalmát. A tragikus esetről a miniszterelnök is információkat osztott meg.
Hecker Flórián
2026.06.12, 07:47
Frissítve: 2026.06.12, 08:30

Két súlyos baleset miatt teljesen le kellett zárni az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát Töltéstava térségében – írja a Zsaruhírek. A brutális tömegbaleset péntek kora reggel következett be.

Brutális tömegbaleset, M1, autópálya
Brutális tömegbaleset történt pénteken az M1-esen, lezárták az autópályát / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Az eddigi információk szerint egy kamion álló munkagépeknek rohant, majd a fülkéje és a rakománya is kigyulladt,

miközben a közvetlen közelben egy kisteherautó is belerohant egy nyergesvontatóba.

Az első ütközés a sztráda 115-ös kilométerszelvényénél történt, itt rohant bele a teherjármű több parkoló munkagépnek és tolta össze őket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon a baleset idején nem végeztek munkát, így a gépek üresek voltak.

A helyszínre riasztott győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték meg a lángoló fülke és a rakomány oltását, amivel sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését. Az Útinform jelzése alapján a Hegyeshalom felé tartó autósokat a 112-es Győrszentiván csomópontnál terelik le a pályáról.

Brutális tömegbaleset történt pénteken az M1-esen, lezárták az autópályát

A torlódásban, az első helyszín közelében, a 113-as kilométerszelvénynél egy újabb ütközés is történt, amelynél egy kisteherautó rohant bele egy nyergesvontató utánfutójának hátuljába.

A katasztrófavédelem szerint ennél a karambolnál a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók párhuzamosan kezdték meg a műszaki mentési munkálatokat. A Hegyeshalom felé vezető oldalt teljesen lezárták, míg a Budapest felé tartó sávokban a sűrű füstképződés akadályozza a folyamatos haladást. A 24.hu arról számolt be, hogy

a két balesetben nyolcan meghaltak.

Az első balesetben egy fő, az utóbbiban pedig heten vesztették életüket. A tragédia kapcsán a magyar miniszterelnök is megszólalt és új információkat is megosztott. Magyar Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben nyolc külföldi állampolgár halt meg, illetve további sérültek is vannak.

A kormány nevében őszinte részvétemet fejezem ki az elhunytak családjának. A sérülteknek jobbulást kívánunk! – fogalmazott.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu