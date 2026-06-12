Brutális tömegbaleset történt pénteken az M1-esen: nyolcan meghaltak, lezárták az autópályát – Magyar Péter megszólalt

Két súlyos baleset miatt teljesen le kellett zárni az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát Töltéstava térségében – írja a Zsaruhírek. A brutális tömegbaleset péntek kora reggel következett be.

Brutális tömegbaleset történt pénteken az M1-esen, lezárták az autópályát / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Az eddigi információk szerint egy kamion álló munkagépeknek rohant, majd a fülkéje és a rakománya is kigyulladt,

miközben a közvetlen közelben egy kisteherautó is belerohant egy nyergesvontatóba.

Az első ütközés a sztráda 115-ös kilométerszelvényénél történt, itt rohant bele a teherjármű több parkoló munkagépnek és tolta össze őket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon a baleset idején nem végeztek munkát, így a gépek üresek voltak.

A helyszínre riasztott győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték meg a lángoló fülke és a rakomány oltását, amivel sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését. Az Útinform jelzése alapján a Hegyeshalom felé tartó autósokat a 112-es Győrszentiván csomópontnál terelik le a pályáról.

Brutális tömegbaleset történt pénteken az M1-esen, lezárták az autópályát

A torlódásban, az első helyszín közelében, a 113-as kilométerszelvénynél egy újabb ütközés is történt, amelynél egy kisteherautó rohant bele egy nyergesvontató utánfutójának hátuljába.

A katasztrófavédelem szerint ennél a karambolnál a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók párhuzamosan kezdték meg a műszaki mentési munkálatokat. A Hegyeshalom felé vezető oldalt teljesen lezárták, míg a Budapest felé tartó sávokban a sűrű füstképződés akadályozza a folyamatos haladást. A 24.hu arról számolt be, hogy

a két balesetben nyolcan meghaltak.

Az első balesetben egy fő, az utóbbiban pedig heten vesztették életüket. A tragédia kapcsán a magyar miniszterelnök is megszólalt és új információkat is megosztott. Magyar Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben nyolc külföldi állampolgár halt meg, illetve további sérültek is vannak.

A kormány nevében őszinte részvétemet fejezem ki az elhunytak családjának. A sérülteknek jobbulást kívánunk! – fogalmazott.