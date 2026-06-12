Hivatalos: vallott a Tisza, így alakítja át a közmédiát, minden megváltozik – megszűnik az MTVA, személyesen Tarr Zoltán veszi át az irányítást

„Az imént benyújtottuk a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatunkat. Ez a törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Visszaadja a közmédiát a magyar embereknek. Visszaadja a nyilvánosság méltóságát. És helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon” – írta ki közösségi oldalára néhány perccel ezelőtt Melléthei-Barna Márton.

Közmédia: vallott a Tisza, így alakítja át, minden megváltozik – megszűnik az MTVA / Fotó: M1 / Facebook

A Tisza országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a médiatörvény módosításáról szóló javaslat „egy ország demokratikus önbecsülését állítják helyre”.

Arra is kitért, hogy a médiát gyakran negyedik hatalmi ágként emlegetik a közvélemény formálására gyakorolt hatása miatt. Megjegyezte, hogy a közpénzből fenntartott közszolgálati média nem lehet a mindenkori kormány kommunikációs eszköze. Közfeladatot lát el, közvagyonnal gazdálkodik, és a nyilvánosság bizalmából működik.

Szerinte az elmúlt években mindenki számára világossá vált, hogy az intézményi garanciák nem működtek. Sérült a szerkesztői függetlenség, a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés alapvető követelménye. A közszolgálati média elvesztette azt a közbizalmat, ami nélkül valódi közszolgálatiságról nem is lehet beszélni.

De a tiszás javaslat „visszaadja a közmédiát a magyar embereknek”.

Közmédia: vallott a Tisza, így alakítja át, minden megváltozik – megszűnik az MTVA

Átlátható, ellenőrizhető és számonkérhető közszolgálati médiarendszert hoz létre.

Megszűnik az MTVA bonyolult és átláthatatlan struktúrája, finanszírozása. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda. Létrejön a Független Közmédia Testület, amelynek feladata a közmédia függetlenségének védelme, a működés és a gazdálkodás ellenőrzése, a nagy értékű szerződések felügyelete, valamint a közmédia vezetőinek kiválasztásában való közreműködés. A közmédia vezetőit a jövőben nyílt és átlátható eljárásban kell kiválasztani, szigorú szakmai szempontok alapján. Ez közbizalmi feladat, amelyhez alkalmasság, függetlenség és transzparencia szükséges. A javaslat a Közszolgálati Chartával világos szakmai mércét is állít, az új Közszolgálati Tanács feladata pedig az lesz, hogy figyelemmel kísérje a közszolgálatiság elveinek érvényesülését. A törvényjavaslat a Médiatanács működését is átalakítja. A médiahatóságnak a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést kell védenie. A javaslat kiegyensúlyozottabb összetételt, nyilvánosabb döntéshozatalt, átlátható vezetői pályázatot és szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be. A szabályozás összhangot teremt az európai szabályozási környezettel is. De ez a javaslat nem elsősorban európai kötelezettség miatt fontos. A törvényjavaslat jogállami garanciákat ad arra, hogy a közmédia ne a mindenkori hatalomé, hanem a magyar embereké legyen. A javaslat elfogadása esetén a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak vezetői megbízatása megszűnik. Az új vezetők kinevezéséig tartó átmeneti időszakban a szakmai irányítást

a Társadalmi Kapcsolatokért felelős Miniszter végzi, vagyis Tarr Zoltán.

Feladata az intézményi átmenet biztosítása, a pénzügyi és működési audit elindítása, valamint a közszolgálati média helyreállításának koordinálása.