Mától minden megváltozik, életbe lépett a migrációs paktum: fekete-fehéren leírták, mit vár el Brüsszel a Tisza-kormánytól – így működik az új bevándorlási rendszer
Évekig tartó politikai patthelyzet, kudarcba fulladt próbálkozások és zsákutcák után pénteken életbe lép az Európai Unió migrációs politikájának átfogó reformja. A reformok az EU válaszát jelentik a 2015-ben tapasztalt migrációs hullámra, amely rávilágított az uniós migrációs politika hiányosságaira, valamint arra, hogy a tagállamok nehezen tudják összehangolni intézkedéseiket.
A paktum célja az, hogy az EU nagyobb ellenőrzést gyakoroljon afölött, kik lépnek be a területére, egyértelműbben ossza meg a felelősséget a tagállamok között, és erősítse a kölcsönös bizalmat – írta a Politico.
Amikor 2015-ben több mint egymillió ember érkezett Európába – közülük sokan a szíriai erőszak elől menekültek –, az EU kapkodva próbált reagálni. A tagállamok vonakodtak támogatni a rendkívüli intézkedéseket, bírálták a frontországokat, például Görögországot a migránsok kezelésének módja miatt, és újra bevezették a határellenőrzéseket. Ez indította el azt a több mint egy évtizedes folyamatot, amelynek célja ezeknek a problémáknak orvoslása volt, és amelyet az EU reményei szerint a most életbe lépő intézkedéscsomag orvosolni fog.
„Vissza kell adnunk az embereknek azt az érzést, hogy kézben tartjuk a folyamatokat. Tíz évvel ezelőtt az Európai Unióként nagy felelősséget vállaltunk, de nem volt működő rendszerünk, nem voltak szabályaink” – mondta Magnus Brunner migrációs biztos újságíróknak, miután a tárgyalófelek a múlt héten megállapodtak az EU új kitoloncolás szabályairól.
Erről szól a migrációs paktum
Az új migrációs keretrendszer életbe lépésével az Európai Bizottság és az európai parlamenti képviselők abban bíznak, hogy a tagállamok megszüntetik a még fennmaradó ellenőrzéseket a schengeni övezet belső határain. Jelenleg 11 ország alkalmaz belső határellenőrzést, közülük hét pedig a migrációra hivatkozva indokolta ezt az Európai Bizottság előtt.
„A tagállamoknak többé nincs mentségük” – jelentette ki ezen a héten Matjaz Nemec szlovén szocialista EP-képviselő.
A Politico szerint az új szabályok célja az illegális migráció visszaszorítása, az eljárások – köztük a kitoloncolások – felgyorsítása, valamint annak csökkentése, hogy az érkezők eltűnjenek a hatóságok látóköréből és az unión belül továbbvándoroljanak.
A Migrációs és Menekültügyi Paktum – amely tíz reformintézkedésből áll – bevezeti a határon történő előszűrést, valamint gyorsított eljárásokat azok számára, akiknek kérelme várhatóan nem lesz sikeres, például azért, mert olyan országból érkeztek, amelyet biztonságosnak minősítenek.
Az új Eurodac-adatbázis – amelyet egy bizottsági tisztviselő a paktum „digitális gerincének” nevezett – a menedékkérők adatainak, például úti okmányainak és ujjlenyomatainak rögzítésére szolgál majd, lehetővé téve mozgásuk nyomon követését.
A szabályok emellett támogatást biztosítanak azoknak az uniós országoknak, amelyek a legtöbb migránst fogadják. Ez a támogatás pénzügyi hozzájárulás, migránsok más tagállamokba történő áthelyezése vagy egyéb segítség formájában valósulhat meg.
Az úgynevezett „szolidaritási keret” első alkalmazásakor a tagállamoknak azt a célt tűzték ki, hogy:
- vagy 21 ezer migránst átvesznek Olaszországtól, Spanyolországtól, Görögországtól és Ciprustól,
- vagy összesen 420 millió eurót fizetnek ezeknek az országoknak,
- vagy a két megoldás valamilyen kombinációját választják.
Ez a megállapodás egyik legkényesebb eleme. Több ország kizárta annak lehetőségét, hogy migránsokat fogadjon be, miközben olyan államok, mint Ciprus, hangsúlyozták, hogy ez létfontosságú. Magyarország és Szlovákia sem pénzügyi támogatást, sem migránsok átvételét nem vállalta.
Kérdés, hogy mi lesz a magyar kormány álláspontja
Mint ismert, Magyarország a migrációs paktumot még Orbán Viktor miniszterelnöksége idején elutasította.
A Politico szerint az Európai Unió most abban bízik, hogy a Magyar Péter vezette új kormány alatt az ország végül igazodik az uniós állásponthoz.
A bizottság, a tanács és az Európai Parlament tisztviselői ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a mechanizmus jelentős előrelépést jelent. Egy bizottsági tisztviselő szerint a paktum lehetővé tette a tagállamok számára, hogy „leküzdjék a bizalmatlanságot”.
„A szolidaritás ritka erőforrás a migrációs politikában. Ahhoz, hogy működjön, a paktum különböző elemeinek összehangoltan kell működniük” – jelentette ki Lukas Gehrke, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) brüsszeli irodájának vezetője.
„Ha a határon alkalmazott eljárások valóban azt hozzák, amit várnak tőlük, akkor idővel csökkenhet a másodlagos migráció, és a szolidaritási mechanizmus is elegendő mozgásteret kaphat ahhoz, hogy ténylegesen működjön” – fogalmazott.