Fontos személycserét jelentett be a belügyminiszter: Markó Attila István lett a Készenléti Rendőrség új vezetője
Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a Készenléti Rendőrség élén – jelentette be csütörtök délutáni közleményében a Belügyminisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot. A tárcavezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának.
Fontos személycserét jelentett be Magyar Péter: Mecser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány
A mostani bejelentés már nem az első személycsere a héten a fegyveres szerveknél. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal – jelentette be még hétfőn délelőtt Belügyminisztérium.