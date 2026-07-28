Rendkívüli parlamenti ülés lesz kedden is: emlékezetes lehet a mai nap, megszavazhatják a képviselők a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását
Elfogadhatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az Országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is.
A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A határozathozatalok között szavaznak az európai uniós források lehívásával kapcsolatos, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról.
Döntés lesz
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról,
- a közvagyon védelmét és visszaszerzését célzó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatról.
Ezen felül Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével összefüggésben szavaznak az energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról, valamint a helyreállítási terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról.
A képviselők határoznak a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről is.
Általános vita lesz az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatról.
A kormány a javaslat benyújtásakor közölte: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának alapvető feladata lesz, hogy a tárolt, eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak, erre a célra egy online felületet alakítanak ki, amely könnyebbé és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét.
A feltárás előkészítését már jóváhagyta a parlament egy korábbi javaslat elfogadásával, most a teljes folyamat lebonyolítását szabályozó előterjesztés került a képviselők elé.
Napirenden szerepel a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása: a rendelkezések alapján a vármegye elnevezés megyére, a főispán pedig kormánymegbízottra változik.
A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza, ami jelenleg a házelnökével megegyező összeg, 3,8 millió forint. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a kormányfő fizetésének havi bruttó összege a képviselői tiszteletdíj összegének 1,91-szerese – 2,5 millió forint – lesz, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Ha nem képviselő a miniszterelnök, akkor az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese lesz, ami megegyezik a jelenlegi 3,8 millió forintos összeggel.
Magyar Péter nekiment Hankó Balázsnak, kivonult a Fidesz és a KDNP a parlamentből
A napirend szerint hétfőn először megválasztották az alkotmánybírót, majd késő délután a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását, továbbá az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozását szolgáló törvénymódosításokról szavaztak a képviselők.
Magyar Péter miniszterelnök felidézte a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlését. Rosszallását fejezte ki amiatt, hogy a döntéssel kapcsolatban a kormány nem kapott sajtómegkereséseket, miközben négymillió ember szedett orvos által felírt gyógyszert. Úgy fogalmazott, hogy azoknak a családoknak, amelyek minden forint helyét előre megtervezték, ez az intézkedés is a rendszerváltás részét jelentette.
Beszélt az iskolakezdési támogatás bevezetéséről is, amely mintegy 400 ezer embert érintett. Elismerte, hogy a rendelet nem feltétlenül célozta meg tökéletesen a jogosultakat, ugyanakkor kiemelte: a gyermeküket egyedül nevelő szülőkre különösen nagy teher hárult. Arra is felhívta a figyelmet, hogy aki megkapta a támogatást, de nem szorult rá, felajánlhatta másoknak.
Magyar Péter ezután a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentését indokolta. Közlése szerint mintegy másfél millió ember fűtött részben vagy teljesen fával, ezért az intézkedés sok család kiadásait mérsékelhette.
Elmondása szerint mintegy 1300 milliárd forintnyi közpénzt érintő ügyben tettek feljelentést, indítottak pert vagy vetődtek fel súlyos kérdések. Közölte: a vizsgálatok eredményeit a felelősök megnevezésével együtt nyilvánosságra hozták volna, ebben pedig kiemelt feladatot szántak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak.
A miniszterelnök azt kérdezte Hankó Balázstól, miért nem vállal felelősséget az NA-ügyben letartóztatott volt munkatársaiért.
Hankó koncepciós eljárásnak és koholt vádakon alapuló büntetőeljárásnak nevezte az ügyet, majd a házelnök elvette tőle a szót, mert eltért a tárgytól. A tiszás képviselők tapssal fogadták a döntést, a Fidesz és a KDNP képviselői pedig kivonultak az ülésteremből.