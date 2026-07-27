Országgyűlés: Magyar Péter szerint fontos döntésekről keveset beszélt a sajtó – felsorolta, mik ezek, és előhozta a feljelentéseket
Újra rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök már vasárnap reggeli posztjában – amikor 16 portért tett ki magáról – jelezte: „Hétfőn újra abszolút Parlament." A hétfői expozé címe: Van miről beszélni.
A napirend szerint hétfőn az alkotmánybíró megválasztására kerül sor először, majd ezt követ késő délután a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szavaznak a képviselők.
Magyar Péter beszédét azzal kezdte, hogy az idei év nyarára úgy fogunk visszaemlékezni, hogy visszatért a a demokrácia az országba. Az élénk közéleti érdeklődés látványos jeleit említette, és megköszönte, hogy az embereknek milyen nagy igénye van részt venni a közélet formálásában. De hiszünk abban, fontos az a változás, amiről gyakran megfelejtkeznek az újságírók, az a munka, ami nem kerül a címlapokra.
Eltörölték a vényköteles gyógyszerek áfáját
Elismételte a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlését. Némileg rosszallotta, hogy a kormányzat nem kapott sajtómegkereséseket, hiszen 4 millió ember szed orvos által felírt gyógyszert. Magyar Péter úgy fogalmazott, annak a családnak, akik minden forintnak a helyét megtervezi, ez is rész a rendszerváltásnak.
400 ezer magyar számára vezették be az iskolakezdési támogatást. Vállalta a kritikát, hogy a rendelet nem biztos, hogy tökéletesen célozza meg az értintetteket, de kiemelte: a gyermekeket egyedül nevelő háztartások viselik a legnagyobb terheket. kétszeres teher hárul rájuk, mint a kétszülős családokra. A legrászorultabb családok költségvetéséből kétszer annyit visz el a beiskolázás, mint a nem rászorultak esetében. Aki úgy érzi, megkapja és nem szorul rá, az fel is ajánlhatja - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Szociális intézkedések első körben
Ezt követően a tűzifa áfájának csökkentésének fontosságáról beszélt, mert a fával fűtők, 1,5 millió ember fűt részben vagy teljesen fával fűt. Ezért 27 százalékról 5 százalékra csökkentik az áfát. Ezek nagyon jelentős kiadások a családok számára, ezért születtek meg ezek a döntések - magyarázta a törvényhozás sorrendjét Magyar Péter.
A beszéd további részében újra felsorolta a kormány által meghozott és megkezdett intézkedéseket, többek között az uniós források hazahozatalát, és a kormány összes fontos szimbolikus döntését és a megkezdett átvilágításokat. Majd kitért Orbán Viktor tusnádfürdői beszédére, amelyben arról beszélt, hogy a gazdaságban komoly problémák várhatól – és a rá jellemző gúnyos kritikával illette.
Feljelentések indultak, 1300 milliárdot vitatnak
Felsorolta ismét, milyen ügyekben vagy beruházásokban tettek eddig feljelentést, milyen szerződéseket vittek bíróságra, ide sorolta az afrikai és egyiptomi beruházásokat, az NKA-támogatásokat. Azt mondta: a három percben felsorolt 1300 milliárdnyi közpénz ügyében feljelentés született vagy súlyos kérdések merültek fel, majd ezeket a tételeket lopásnak, az adófizetők meglopásának nevezte. Azt is közölte a miniszterelnök, a vizsgálatok eredményét nyilvánosságra fogják hozni minden részletében, a felelősökkel együtt. Ebben lesz kiemelt feladata a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak - fűzte hozzá.