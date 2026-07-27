Országgyűlés: Magyar Péter szerint fontos döntésekről keveset beszélt a sajtó – felsorolta, mik ezek, és előhozta a feljelentéseket

Újra rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök már vasárnap reggeli posztjában – amikor 16 portért tett ki magáról – jelezte: „Hétfőn újra abszolút Parlament." A hétfői expozé címe: Van miről beszélni.

Rendkívüli ülést tartott ismét az Országgyűlés/Fotó: AFP

A napirend szerint hétfőn az alkotmánybíró megválasztására kerül sor először, majd ezt követ késő délután a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges

törvénymódosításokról szavaznak a képviselők.

Magyar Péter beszédét azzal kezdte, hogy az idei év nyarára úgy fogunk visszaemlékezni, hogy visszatért a a demokrácia az országba. Az élénk közéleti érdeklődés látványos jeleit említette, és megköszönte, hogy az embereknek milyen nagy igénye van részt venni a közélet formálásában. De hiszünk abban, fontos az a változás, amiről gyakran megfelejtkeznek az újságírók, az a munka, ami nem kerül a címlapokra.

Eltörölték a vényköteles gyógyszerek áfáját

Elismételte a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlését. Némileg rosszallotta, hogy a kormányzat nem kapott sajtómegkereséseket, hiszen 4 millió ember szed orvos által felírt gyógyszert. Magyar Péter úgy fogalmazott, annak a családnak, akik minden forintnak a helyét megtervezi, ez is rész a rendszerváltásnak.

400 ezer magyar számára vezették be az iskolakezdési támogatást. Vállalta a kritikát, hogy a rendelet nem biztos, hogy tökéletesen célozza meg az értintetteket, de kiemelte: a gyermekeket egyedül nevelő háztartások viselik a legnagyobb terheket. kétszeres teher hárul rájuk, mint a kétszülős családokra. A legrászorultabb családok költségvetéséből kétszer annyit visz el a beiskolázás, mint a nem rászorultak esetében. Aki úgy érzi, megkapja és nem szorul rá, az fel is ajánlhatja - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Szociális intézkedések első körben

Ezt követően a tűzifa áfájának csökkentésének fontosságáról beszélt, mert a fával fűtők, 1,5 millió ember fűt részben vagy teljesen fával fűt. Ezért 27 százalékról 5 százalékra csökkentik az áfát. Ezek nagyon jelentős kiadások a családok számára, ezért születtek meg ezek a döntések - magyarázta a törvényhozás sorrendjét Magyar Péter.