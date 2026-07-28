Az euró bevezetése Magyarországon tényleg megszorítást jelent? Dupla dilemma, amitől a kormány nem menekülhet

Néhány napon belül két fontos nyilatkozat hangzott el az euró bevezetése témájában Magyarországot illetően, és egy irányba mutatnak. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke eltolta magától, Orbán Viktor leköszönt miniszterelnök aggódva vázolta fel a problémát, amelyet az új magyar kormány retorikával még takargathat, de hónapokon belül élesben szembesülnie kell vele. Magyar Péter és Kármán András válasza pedig legalább évekre döntheti el a magyarok sorsát. A jegybankelnök és a pártelnök nagyon fájó pontokra tapintott rá, bizonnyal egymástól függetlenül.

Az euró bevezetése Magyarországon: mindketten nagyon aggasztó pontokra tapintottak rá, más-más háttérrel Fotó: AFP

Emlékezhetünk: ez euró gyors bevezetése a forint helyett a Tisza Párt egyik fő választási ígérete volt, és ez áll a forint csúcsokra száguldása mögött is az elmúlt hónapokban.

Valójában egy kódnév, rejtjel, a megszorítás kódja

– mondta a tervről Orbán Viktor szombaton a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.

Az euró bevezetése egy országban valóban egyenlő a megszorítással? Definíció szerint nyilván nem. Más ügy,

ha hirtelen akarod,

a költségvetési hiányod és az adósságod magas,

a gazdasági növekedésed pedig nem éppen frenetikus.

A kétkedőknek pont most az ölükbe hullott egy tökéletes példa a valamikori kommunista blokkban, az unió végvidékein.

Véletlen egybeesés, vagy nem, hogy néhány napon belül az ellenzék vezetője és az Európai Központi Bank elnöke is a magyar euróról beszélt? A két nyilatkozat ugyanarra mutatott rá, habár Christine Lagarde az euróövezeti jegybankár, Orbán Viktor az eurózónán kívüli ellenzéki politikusként állt is hozzá a kérdéshez.

Az euró bevezetése Magyarországon: megdermedt a levegő a sajtótájékoztatón

Erre az adott alkalmat, hogy az EKB kamatdöntését követő frankfurti sajtótájékoztatón egy teljesen más témában tett fel kérdéseket egy keletről jött tudósító. A bolgár újságíró az idén bevezetett bolgár, és a bevezetni tervezett magyar euróról tett fel kérdést egyszerre.

Lagarde elnök asszony számára ez a duplázás hirtelen teremtett kényelmetlen helyzetet.

A bolgár bevezetést ugyanis a sikertelenség és az elégedetlenség érzése veszi körül, mint az újságírói kérdésből is kiderült.

Egy új jelentkezést azonban hivatalból támogatnia kell az EKB elnökének, hiszen az uniós szabályok szerint Dánia kivételével minden EU-csatlakozónak kötelező valamikor bevezetnie az eurót. (A legnagyobb keleti csatlakozó gazdaságok mégsem tették – Magyar Péterék bejelentkezése előtt.)