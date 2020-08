Megugrott a vírushordozó gyerekek száma az USA-ban

Egy friss jelentés szerint az Egyesült Államokban

több mint 97 ezer gyermek produkált pozitív koronavírustesztet július utolsó két hetében.

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia és a Gyermekkórházak Szövetsége által közzétett jelentés szerint a két hét során a vizsgált államokban és városokban 40 százalékkal nőtt a gyermekek száma. A gyermekek életkori tartománya államonként különbözött – írja a CNN.

A tanulmányt a közelgő iskolakezdés miatt készítették el, az egészségügyben dolgozó kistisztviselők próbálják megérteni a vírus gyermekekre gyakorolt hatásait és a fiatalok szerepét a terjedésében. Egyes iskolák már most bejelentették, hogy teljes létszámban rendelik vissza a gyerekeket, mások pedig a fertőzésekre reagálva próbálják alakítani terveiket.

Az egyik georgiai iskolában (Amerikában nagyot futott az interneten a kép, amelyen az intézmény tömött, zsúfolt folyosóit mutatják) 9 fertőzöttet regisztráltak, ebből 6 diák volt, 3 pedig tanár.

Az 5 év alattiak is hordozók

Míg egyes amerikai vezetők – köztük Donald Trump elnök – kijelentették, hogy a vírus nem jelent nagy kockázatot a gyermekek számára, egy tanulmány szerint az idősebb gyermekek ugyanúgy terjeszthetik a vírust, mint a felnőttek. Egy másik tanulmány szerint

az 5 éven aluli gyermekek magasabb vírusterhelést hordoznak, mint a felnőttek, ez még több kérdést vet fel a transzmisszióban betöltött szerepükkel kapcsolatban.

Az új jelentés szerint május óta legalább 86 gyermek halt meg. A múlt héten egy 7 éves fiú hunyt el, akinek nem volt korán észlelhető tünete, sem más krónikus betegsége – ő Georgia állam legfiatalabb koronavírus-áldozata. Floridában két tizenéves halt meg a hónap elején, így az államban a kiskorúak száma hétre nőtt.

A tanulmány szerint

a fekete és spanyolajkú gyermekeket súlyosabban érinti a fertőzés, ráadásul a kórházi ápolási és szövődményes problémák is magasabb arányban jelentkeznek.

A szülők tiltakoznak

Egyes szülők és oktatók erősen tiltakoznak az „élő” oktatás ellen, hiszen Amerikában sok területen még mindig burjánzik a vírus, és számos olyan terület van, ahol még egyáltalán nem sikerült megfékezni a fertőzés terjedésének ütemét.

Az USA-ban a hétvégén

5 millió jelentett fertőzés volt, a pandémia kezdete óta pedig legalább 162 938 ember halt meg

– több, mint bármely más országában.

A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint az ország napi több mint 1000 halálesetről számolt be legalább öt napig. Július 21. óta csak négy nap volt, amely során az Egyesült Államokban kevesebb mint 1000 vírussal összefüggő haláleset történt. A CNN statisztikája szerint Floridában vasárnap a tizenharmadik egymást követő napon jelentettek több mint (napi) 6 ezer új fertőzöttet. Az állami és helyi tisztviselők a vírus újjáéledését a nagycsoportos összejöveteleknek és a fiatalok kontrollálatlanságának tulajdonítja.

Dr. Anthony Fauci, a Nemzeti Allergiaügyi és Járványügyi Intézet vezetője a múlt héten figyelmeztette a fiatalokat, hogy tartsák tiszteletben az iránymutatásokat, és felhívta a figyelmet az Egészségpolitikai Szövetség szlogenjére, miszerint „don’t be the weak link in the chain” („ne légy a lánc gyenge láncszeme”). „Ezt az üzenetet el kell juttatnunk a fiatalokhoz” – mondta.

Nyilvánvaló, hogy semmit nem szándékosan és rosszindulatúan csinálnak, de ahogy viselkednek, az mindenképpen a vírusnak kedvez.

A folyamatos figyelmeztetések ellenére az ország egyes részei továbbra is a szokásos módon működnek – közölte Dr. Christopher Murray. A Washingtoni Egyetem igazgatója szerint sok amerikai még mindig úgy jár, mint a világjárvány előtt.

„Ha megvizsgáljuk a mobiltelefonokról begyűjtött adatokat, akkor látszik, hogy gyakorlatilag már szinte visszatértünk a korlátozások előtti szintre, tehát nem vagyunk olyan óvatosak, mint mások külföldön” – mondta Murray a BBC-nek.

Ez tökéletesen alátámasztja a CNN beszámolója, miszerint több százezer ember utazik egy hatalmas rendezvényre egy dél-dakotai kisvárosba, ugyanis ezen a héten rendezik a szokásos, éves motorversenyt. A városi vezetők szerint az esemény mintegy 500 ezer turistát hozott az elmúlt években, és annak ellenére, hogy olyan irányelveket javasolnak, mint például a social distancing és a bárok korlátozott kapacitása, ezek közül egyik sem jogszerűen érvényesíthető.

Renitens New York

A New York-i kormányzó hivatalának sajtóközleménye szerint legalább 60 bárban és étteremben állapítottak meg koronavírussal kapcsolatos jogsértéseket a városban – és ezt csak pénteken, illetve szombaton.

Szükségünk van az NYPD-re (helyi rendőrség – a szerk.), hogy hatásosan fel tudjunk lépni, és szükségünk van a helyi önkormányzatokra is, hogy minden klappoljon

– mondta Andrew Cuomo kormányzó.