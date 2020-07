A járvány az Egyesült Államokat, Brazíliát, és Indiát sújtja leginkább

Ausztrália a legnagyobb napi halálozási számot jelentette vasárnap a járvány kezdete óta, és mind a tíz eset Victoria államban történt, ahol a legsúlyosabb a helyzet az országban.

Több mint száz járványgóc van Victoriában, és a hatóságok nem győzik kinyomozni, hogy a fertőzöttek kivel találkoztak. Az új fertőzéses esetek száma is nagyon nagy az államban, 459-cel a második legnagyobb a járvány kezdete óta. A legtöbb eset – 483 – múlt szerdára virradóan volt. Az utóbbi egy napban végezték el eddig a legtöbb koronavírus-tesztet az államban, 45 ezret.

Ez már a második járványhullám az államban, és főleg munkahelyi megfertőződések láncolata okozza, illetve nagy az idősotthoni megfertőződések aránya.

Victoriában két hete mindenkinek maszkot kell viselnie otthonán kívül, és az államot karanténba zárták Ausztrálián belül. Mindezzel együtt az országnak eddig sikerült elkerülnie azt a fajta súlyos járványt, amely több országot ér a világon: 14 400 regisztrált fertőzés van eddig, és 155-en haltak meg.

Csaknem ötszáz embert zártak karanténba egy észak-bajorországi gazdaságban, mert járványgócpontot mutattak ki – közölték helyi tisztségviselők.

Eddig 174 aratómunkásnál mutatták ki a fertőzést a Dingolfing-Landau járásban található farmon, őket elkülönítik azoktól, akiknél nem mutatkoznak a Covid-19 betegség tünetei. Az egészségügyi hatóságok külön biztonsági céget bíztak meg azzal, hogy ne engedje senkinek elhagyni a területet.

Olivier Veran francia egészségügyi miniszter bejelentette, hogy ingyenessé és nem vénykötelessé tették mindenki számára a koronavírustesztet, mert a kijárási korlátozások májusi enyhítése után újra elkezdett nőni az új fertőzések száma. Mint mondta, 13 héten át folyamatosan csökkent az új esetek száma, de az utóbbi napokban ismét nőtt, legújabban ezer fölé.

Egyelőre nem tekintik ezt a második hullámnak, de figyelik a helyzet alakulását – tette hozzá.

Az országban eddig több mint 180 ezer fertőzéses esetet regisztráltak, és 30 192 halálos áldozata van a betegségnek.

A járvány gyorsan terjed India egyes részein, az országban eddig csaknem 140 ezer fertőzést regisztráltak, amellett, hogy viszonylag kevés tesztet végeztek el az egészségügyi hatóságok, tehát ennél sokkal több fertőzött lehet a valóságban.

Az 1,3 milliárd lakosú ázsiai ország a harmadik a világon, amelyet a leginkább sújt a járvány az Egyesült Államok és Brazília után.

Kína 46 új koronavírus-fertőzést jelentett vasárnap az elmúlt 24 órából, az egy nappal korábbi adat 34 volt. Az új esetek közül 22-t Hszincsiang-Ujgur autonóm körzetben regisztráltak a pekingi egészségügyi minisztérium közlése szerint, és 11 olyan új fertőzött van, aki külföldön járt korábban. Eddig 83 830 fertőzéses esetet regisztráltak a szárazföldi Kínában, amelynek adatai így nem tartalmazzák a hongkongiakat. A halálos áldozatok száma 4634.

Tokióban súlyos a helyzet, vasárnapra virradóan 239 új fertőzést regisztráltak. Ez már a hatodik egymást követő nap, hogy kétszáz fölött van az új esetek száma.

Vietnamot sokáig nagyon megkímélte a járvány, mert gyorsan szigorú távolságtartási szabályokat vezetett be, majd három hónap múltán – miközben már egyetlen fertőzöttet sem találtak a kezdeti 418 után – enyhítettek ezeken. Az ország középső részén található Danang városban azonban újra be kellett most vezetni az intézkedéseket, mert kimutattak két fertőzést. A városba mostantól 14 napig nem utazhat be senki.

A Spanyolországban nyaraló vagy oda készülő brit turistákból dühöt és zavarodottságot váltott ki jelentések szerint, hogy Nagy-Britannia szombat éjféltől 14 napos karantént rendelt el az onnan érkezők számára.

A londoni döntés csapás a spanyol idegenforgalmi ágazat számára is, hiszen a korábbi korlátozások után az országnak nagy szüksége van a bevételekre, amelyek rendes időben a GDP 12 százalékát teszik ki.

A felháborodásra reagálva Dominic Raab brit külügyminiszter vasárnap a Sky News hírtévének nyilatkozva kiállt a kormány szombati döntése mellett, amely alig néhány órával később már hatályossá tette az intézkedést. Raab azzal magyarázta a döntést, hogy gyorsan kellett reagálni a spanyolországi járványadatok rosszabbodására, így „nincs miért szabadkozni”.

Jonathan Ashwort, az ellenzéki Munkáspárt egészségügyi árnyékminisztere ezt megelőzően kaotikusnak nevezte, ahogy Boris Johnson kormánya meghozza intézkedéseit.

Hétfőtől szigorítja a beutazást Ausztria

Hétfőtől szigorítja a beutazást Ausztria; Magyarországra nem vonatkoznak az új szabályok – közölte az osztrák sajtó vasárnap.

A beutazási korlátozások azokra vonatkoznak, akik a koronavírus-járvány szempontjából kockázatot jelentő 32 ország valamelyikéből kívánnak visszatérni Ausztriába.

A visszatérőknek rendelkezniük kell egy 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-teszttel.

Annak hiányában házi karanténkötelezettségnek kell eleget tenniük. A karanténban lévők kötelesek 48 órán belül saját költségükre elvégeztetni a koronavírus-tesztet. Azok, akik ezt elmulasztják, akár 1450 euró pénzbírságra is számíthatnak. Magyarország a koronavírus-járvány szempontjából stabil országnak számít, így továbbra is korlátozások nélkül lehet beutazni onnan Ausztriába.

Továbbra is nő a fertőzöttek napi száma Ukrajnában

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedés Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak kilencszáznál több új beteget, vasárnapra az azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 65 ezret – derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.

Az igazolt fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 920 új esettel 64 849-ra nőtt, a halálos áldozatoké pedig újabb 15-tel 1605-re.

Eddig 35 807-en gyógyultak meg, közülük 310-en az elmúlt napban. Az aktív betegek száma 27 437-re emelkedett. Szombatra a rekordot megközelítő, 1106 új fertőzöttet jegyeztek fel az országban, péntekre pedig 972-t. Ukrajnában a járvány kitörése óta eddig a legtöbb új egynapi fertőzöttet, 1109-et június 26-án regisztrálták.

A legtöbb új beteget, 130-at az ország legfertőzöttebb régiójából, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből jelentették, ahol hat újabb haláleset is történt. A megyében a regisztrált fertőzöttek száma így 8832-re, az elhunytaké 233-ra nőtt, miközben eddig 1945-en gyógyultak meg a betegségből. A napi új fertőzéses esetek tekintetében a második helyre a főváros került 95-tel. Kijev az ország második legfertőzöttebb területe, a fővárosban eddig 7620 beteget azonosítottak, közülük 129-an haltak meg és 2748-an győzték le a kórt.

Kárpátalján az igazolt fertőzöttek száma 4841, az elhunytaké 171, a gyógyultaké pedig 1864.

Száznál kevesebben haltak meg Oroszországban

Oroszországban száz, Moszkvában pedig tíz alá csökkent a koronavírus új halálos áldozatainak száma a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint.

Az igazolt Covid-19-fertőzések száma 5765-tel 812 485-re emelkedett az elmúlt nap folyamán, ami 0,7 százalékos növekedést jelent. A napi növekmény egész héten hatezer alatt maradt és most először az 5800-at sem érte el ebben az időszakban. Az új esetek 24,8 százaléka tünetmentes.

Oroszország a negyedik helyen áll a koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (4 178 730), Brazília (2 394 513) és India (1 385 635) után.

Az aktív esetek száma 2578-cal 198 966-re nőtt. A halálozások száma 77-tel 13 269-re, a gyógyultaké pedig 3110-zel 600 250-re emelkedett, ami jelenleg az összes fertőzött 74 százaléka. A halálozások növekménye a május 4-ei szintre süllyedt.

Moszkvában a diagnosztizált fertőzöttek száma 645-tel 236 616-ra, a halálos áldozatoké 9-cel 4398-re, a gyógyultaké pedig 306-tal 174 721-re nőtt.

Az országban a járvány kezdete óta több mint 26,9 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 291 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 264 980 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.