A szennyvízadatok is azt mutatják, nem csitul a járvány

Nem enged a járvány a szorításából, ezzel kezdte az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az elmúlt 24 órában elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 931 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 299 989 fő, az aktív fertőzöttek száma 77 250 fő. 4014 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 321-en vannak lélegeztetőgépen. Az átoltottsággal kapcsolatban megjegyezte, eddig 348 927 fő kapott oltást, közülük 134 824 fő már a második oltását is megkapta. A korlátozó intézkedések feloldásának még nem jött el az ideje, mondta a tiszti főorvos.

A környezetegészségügyi adatok is arra figyelmeztetnek, hogy a szennyvízmintákban tovább emelkedett a koronavírus örökítő anyagának a koncentrációja, ezért arra számítanak, hogy a következő két hétben is emelkedni fog a Covid-19 betegek száma. Többek között Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnok, Tatabányán, Veszprémben, Zalaegerszegen, de Budapest környékén is Tökölön, Biatorbágyon, Szigetszentmiklóson és Százhalombattán is nőtt a szennyvízmintákban az örökítőanyag mennyisége.

A vírusmutánsok is óvatosságra intenek, a brit mutánssal foglakozik Európa – tette hozzá a tiszti főorvos. A mutánsokról annyit lehet lehet tudni, hogy nem okoz súlyosabb megbetegedést, de sokkal gyorsabban terjed, nagyobb a fertőzőképessége, egy fertőzött további négynek adja tovább a vírust. Most újabb 193 főnél mutatták ki a brit mutánst. Az átlagéletkoruk 51 év volt, a legfiatalabb egy hatéves gyermek, a legidősebb pedig egy 94 éves volt.

A tegnap megérkezett kínai vakcinával kapcsolatban megjegyezte, 550 ezer adag Sinopharm vakcina és a teljes dokumentáció is megérkezett, az oltóanyagot még a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei vizsgálják. A tiszti főorvos kiemelte, egyelőre nincs pontos dátum arra, hogy a kínai vakcinával mikor kezdődhet az oltás.

Idén az influenza-járvány elmaradt, válaszolta újságírói kérdésre, nagyon kevés megbetegedést regisztráltak. Százezer főből 53-nál mutattak ki influenzaszerű tüneteket.