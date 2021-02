A Szputnyik V vakcinával oltották be Merkely Bélát

Beoltották a Semmelweis Egyetem rektorát koronavírus ellen csütörtökön, Merkely Béla a Szputnyik V vakcinát kapta meg.

Az intézmény közleményében kiemelték: a rektor igazolt Covid-19 fertőzése után három hónappal kapta meg a védőoltást. Merkely Bélát és négy másik orvost Szabó Attila klinikai rektorhelyettes oltotta be az orosz Szputnyik V vakcinával.

A közleményben idézték a rektort, aki hangsúlyozta:

az egyetem vezetése és munkatársai ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet az oltások biztonságosságára.

A Semmelweis Egyetemen 2020. december 26-án kezdték meg az oltásokat. Mostanra a betegágy mellett dolgozó orvosok 100 százaléka, míg a szakdolgozók 92 százaléka védett, és ezzel gyakorlatilag megszűnt a koronavírus terjedése

– jelezték. Az 5800 egészségügyi területen dolgozó munkavállaló közül jelenleg mindössze három olyan szakdolgozó van távol igazolt Covid-19 fertőzés miatt, aki korábban nem kapta meg az oltást.

Az egyetem végezte a kormányzat által elrendelt kórházak és egészségügyi ellátók (például háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és asszisztenseik), illetve az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, továbbá a szociális otthonok lakóinak oltását, mindemellett december 26-a óta oltják a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélye szerinti Semmelweis-munkatársakat, -hallgatókat is. Az egyetem dolgozói eddig 46 648 védőoltást adtak be, a munkatársak és hallgatók közül pedig 10 409-en kapták meg legalább az első oltást. 2021. február 4-től pedig elindult a családorvosok által beutalt, fővárosi, 80 év feletti idősek vakcinációja is az egyetem területén – közölték.