Algoritmus segít az álláskeresésben

A szektorban folyamatos a munkaerőhiány, a portál segít a HR-osztályoknak meg a jelölteknek megspórolni a sokszor fárasztó és időigényes levelezést és a többkörös interjút.

Algoritmus mondja meg, hol van jó helyen az egészségügyi dolgozó, az új ingyenes szakportál újrarajzolja az egészségügyi munkaerőpiacot – ismertette Törőcsik Kálmán, a Re­search Professionals Kft. ügyvezető igazgatója.

Az egészségügy hatalmas nyomás alatt van a koronavírus-pandémia miatt, egyre több orvos és ápoló kerül választás elé, hogy a magán- vagy az állami szektorban folytassa-e tovább a munkáját.

Ezen a téren hozhat áttörést az a száz százalékban hazai fejlesztésű egészségügyi állásportál, amely sikerdíjért dolgozik.

Nemcsak az álláskeresők, de a kórházak, egészségügyi központok, laboratóriumok és gyógyszeripari vállalatok HR-vezetőinek is visszatérő rémálma, ha egy óriásira duzzadt munkakereső gyűjtőportálon kell állást vagy jelöltet találniuk. Könnyű a rengeteg hirdetés között elveszni, ennek azonban vége lehet az egészségügy és a klinikai vizsgálatok területén – mondta a szakember.

Mostanra érett meg a piac és a technológia arra, hogy célzott, tematikus HR-toborzó platformok szolgálják az álláskereső intézményeket és szakembereket. A Hi­pe­r portálon mindenki – az orvosoktól az egészségügyi szakjogászokon és a közgazdászokon át a szakápolókig vagy gyógyszerészekig – könnyen és egyszerűen megtalálhatja a számára legmegfelelőbb állást vagy munkatársat – fűzte hozzá Törőcsik Kálmán.

Arra a kérdésre, hogy miben más ez az oldal az összes ismert és pia­c­vezető állásportálnál, azt mondta, a legfontosabb, hogy a honlap mögött egy olyan kifinomult algoritmus dolgozik, amely az előre beállított paraméterek figyelembevételével auto­matikusan összekapcsolja az állás hirdetőjét a számára legalkalmasabb jelöltekkel.

Így egyszerre nyer értelmet a korábban megszerzett szakmai tapasztalat és az olyan nehezebben mérhető tulajdonságok is, mint például az empátia, a türelem vagy éppen a csapatjátékra való hajlandóság.

A weblap segítségével az egészségügyi szolgáltatók és gyógyszeripari vállalatok 29 szempont szerint kategorizálhatják és elemezhetik az adott álláskereső készségeit és képességeit, ugyanis ennyi készséget monitoroz és párosít intelligensen az algoritmus.

Az oldalba integrált készségtesztek és kérdőívek a konkrét szaktudáson, a munkatapasztalaton és a gyakorlati jártasságon túl olyan személyes készségekre is kitérnek, mint például a kapcsolatteremtő képesség, időgazdálkodás vagy céltudatosság. Ezekkel minden korábbinál alaposabb képet alkothatnak magukról a munkakeresők is, ami számukra is kiemelten fontos és használható visszacsatolás – tette hozzá Törőcsik Kálmán.

A munkára jelentkezők készségeit

29

szempont szerint kategorizálhatják

A hazai orvosok és HR-szakemberek által fejlesztett „okos” toborzási stratégia egyszerre veszi figyelembe az iskolai végzettségeket, a munkatapasztalatot, valamint a személyes tulajdonságokat, amelyek „szentháromsága” alkalmassá tehet egy jelöltet a meghirdetett pozíció sikeres betöltésére. A trükk egyszerű: az oldal mögött dolgozó algoritmus végzi el azt az előválogatást, amely segít a HR-osztályoknak és a jelölteknek megspórolni a sokszor fárasztó és időigényes levelezést és többkörös interjút.

A hagyományos álláskereső oldalak alapvetően csak az önéletrajzra támaszkodnak – ha tetszik, kétdimenziós profilt alkotnak a jelöltekről végzettség és gyakorlat figyelembevételével. A mi platformunk azonban nem is csak három-, hanem multidimenziós, azaz teljes képet ad, képes jól körülhatároltan megrajzolni a jelöltek személyes jellemzőit – mondta Törőcsik Kálmán.