Betegellátás perceken belül, videóhíváson keresztül

A pandémia következtében minden eddiginél nagyobb igény mutatkozik a digitális megoldások alkalmazására az egészségügyben. Erre reagál a Start it @K&H inkubátorprogramban fejlődött, majd

a 2020-as év applikációjának választott DokiApp, amelynek köszönhetően a pácienseknek nem kell napokat, vagy heteket várniuk arra, hogy szakemberrel konzultálhassanak a problémájukról.

A DokiApp-on keresztül akár néhány percen belül rendelkezésre áll egy orvos, akinek a páciens egy videóhívás során beszámolhat a panaszairól. A hívás alatt elhangzott beszélgetés pedig minden esetben titkosítva van a két fél között, így támogatva az orvosi titoktartási kötelezettséget.

A telemedicina olyannyira új keletű hazánkban, hogy a jogalkotás is csak 2020 márciusában kezdett el foglalkozni vele. A videótechnológián keresztül megvalósuló egészségügyi szolgáltatás során az orvos és a beteg kizárólag online találkozik egymással.

A magyar egészségügyben a tavalyi évig nem sok példa volt arra, hogy infokommunikációs eszközzel helyettesítették volna az ellátás egy részét. A pandémia kialakulását követően azonban az oktatás mellett itt is előtérbe kerülnek a digitális megoldások

– mondta el Németh Balázs, a K&H Bank innovációs vezetője.

A trend világszinten egyáltalán nem új, hiszen már a 2019-es évben, a globális egészségügyi befektetések több mint 350 milliárd dolláros (108 billió forint) összege minden korábbi értéket felülmúlt. Érezhető tehát, hogy a digitális megoldásokra nagy szüksége és igénye van az egészségügynek, ezért az ilyen irányú ötletek megvalósításának támogatásában a Start it @K&H is részt vesz

– tette hozzá Németh Balázs.

A Start it @K&H inkubátorprogramban fejlődött, majd a program alumni közösségének aktív tagjává vált DokiApp-ot amellett, hogy 2020-ban a Magyar Marketing Szövetség „Az év alkalmazásának” választotta, a Vodafone Digitális Díj Digitális Társadalom kategóriájának fődíját is elhozta, ami nem meglepő, hiszen rendkívül időszerű problémára ad megoldást.

Az asztali számítógépről és okostelefonról egyaránt elérhető DokiApp-ban csupán néhány perc várakozás után videótelefonos konzultációt lehet folytatni szakorvosokkal és pszichológusokkal.

A projekt 2020 augusztusában indult, és az alkalmazásnak azóta több mint 5000 regisztrált felhasználója van, akik többek között háziorvosokkal, szemésszel, nőgyógyásszal és más szakorvosokkal illetve szakpszichológusokkal konzultálhatnak.

A DokiApp létrehozói egy protokollrendszer alapján választottak a jelentkezők közül – így a már szerződött 25 szakorvosuk, és 25 pszichológusuk jelentős részének az állami és a magánegészségügyi szektorban is van tapasztalata.

Az alkalmazásban egy 10-15 perces orvosi konzultáció ára 5000 forint, míg egy 30 perces pszichológiai konzultáció 6000 ezer forintba kerül.

Emellett van egy olyan csomagja is, amelyet vállalatok számára hozott létre: a munkavállalók kaphatnak juttatásként a munkaadójuktól DokiApp hívásokat.

Jelenleg azon dolgozunk, hogy a telemedicina alkalmazásunk minél szélesebb körben ismertté váljon, ezért olyan funkciókat fejlesztünk, ami az egészségügyi távellátást még inkább szélesíteni tudja

– avatott mondta ennek kapcsán Somogyi Tibor.

Bár sosem fogjuk teljes mértékben helyettesíteni a fizikai orvosi vizsgálatot, de a hibrid, azaz a hagyományos és a távellátás kombinációja, idő- és költséghatékonnyá teheti az egyre leterheltebb betegellátási rendszert. A közeljövő legújabb fejlesztése pedig az lesz, hogy időpontot is lehet majd foglalni a szakorvosokhoz

– avatott be a jövőbeli tervekbe a DokiApp alapítója.

Alumni az új „startup nemzedék” szolgálatában

„A Start it @K&H inkubátorprogram célja az innovatív megoldásokkal érkező startup vállalkozások támogatása, erősítése és fellendítése, az idei évben azonban ettől többre is vállalkozunk. Az alumni csapatokkal egy olyan összetartó közösség létrehozásán dolgozunk, amelyben a soktízéves szakmai tudással rendelkező iparági mentorok mellett, a programban korábban részt vett startupok tapasztalatai is segítik a nálunk fejlődő vállalkozásokat. Így a DokiApp-hoz hasonló alumni csapatok a közösségünk részei maradhatnak, mert hiszünk abban, hogy az ő szakértelmük, az általuk megélt sikerek és kihívások, az új „startup nemzedék” számára is hasznosak lehetnek” – fejtette ki Németh Balázs.