Csak a finanszírozás változik a meddőségi központokban

Pilot projekt jelleggel egyházi családi centrumot hozott létre a Budai Irgalmasrendi Kórház a meddőségi problémák lelki-pszichés okainak kezelésére, amennyiben a projekt működik, a tapasztalatok országos szintre is kiterjeszthetők – mondta egy terméketlenséggel kapcsolatos háttérbeszélgetésen Toldy-Schedel Emil, az Egyházi Kórházak Egyesülésének (EKE) elnöke. Magyarországon az egészségbiztosító által finanszírozott egyházi kórházi ellátás jelenleg a teljes egészségügyi ellátás 3-4 százalékát teszi ki, de a közeljövőben azzal, hogy a kisvárdai kórház is egyházi fenntartás alá kerül és az Evangélikus Egyház is kórházat alapít, már az ellátások 7-8 százaléka zajlik majd egyházi intézményben.

Statisztikai adatok szerint az elmúlt évtizedekben Magyarországon is csökkentek a termékenységi mutatók, ami több okra vezethető vissza.

Bár számos ezzel ellentétes várakozás látott napvilágot, jelenleg úgy tűnik, hogy a pandémia évében a nagyobb babyboom nem történt meg, hiszen a világjárvány otthoni bezárkózást jelentett ugyan, de nem volt nyugodt, kiegyensúlyozott időszak.

A parlamentben múlt héten elfogadott vagyongazdálkodási kérdésekről szóló törvényjavaslat módosításait szerint 2022. július 1-jétől csakis állami intézményben végezhetnek mesterséges megtermékenyítést (IVF, in vitro fertilizáció),

a magánszolgáltatók engedélye 2022. június 30-án hatályát veszti. Jelenleg három magán meddőségi centrum működik Magyarországon, ahol lombikprogram folyik. A Versys Clinics, a Reprosys Kft. és a TritonLife Róbert Magánkórház.

Utóbbi magánszolgáltató igazgatósági elnöke Fábián Lajos a Világgazdaságnak elmondta, hogy évente 1200-1400 meddőségi kezelést végeznek. Jelenleg is nagyon nagy nyomás alatt dolgoznak, vannak várólistáik.

Toldy-Schedel Emil elmondta: a napokban megjelent jogszabályi változások miatt nem fog csökkenni a születendő babák száma, hiszen csupán a finanszírozó tábláit cserélték le a meddőségi központokban, a személyzet és az ellátási forma változatlan. Magyarországon 70 ezer újszülöttből körülbelül kétezer a lombikbaba. Ehhez kapcsolódóan az állam 2021 óta ingyenesen biztosítja a meddőségi kezeléseket és az ahhoz szükséges gyógyszereket és vizsgálatokat, illetve 100 százalékban finanszírozza a beavatkozás költségét, de eltörölték az eddig a centrumokhoz kötött teljesítményvolumen-korlátot (tvk) is, így a kezelések számát az államigazgatás a megfelelő egészségügyi feltételek esetén finanszírozási korlát nélkül biztosítja.

Eddig jellemzően a 12 meddőségi centrumban végeztek lombik-beavatkozásokat. A nemzeti programnak köszönhetően a beavatkozást végző klinikák egy részét az állam felvásárolta, így a jövőben standardizálhatóvá válik a centrumok minőségi mutatórendszere. Az EKE és a Merck CSR programja keretében, a Nézőpont Intézet által végzett kutatásból azonban az is kiderült, hogy az igénybe vevők jelentős része nem értesült erről a változásról, és a bizalmi index továbbra is a volt magánellátók irányába mutat.

A meddő párok valamiért jobban bíznak a magánklinikákban, mint az állami ellátásban

– mondta Toldy-Schedel Emil.

A várólistákkal kapcsolatban megjegyezte: a jelenlegi szakembergárda ugyan képes ellátni egy bizonyos betegszámot, de az egészségügyi intézetekkel rendelkező történelmi egyházak elindítottak egy olyan képzési rendszert, amely alkalmas többek között arra is, hogy a meddőségi kezelésekben is dolgozó szakasszisztensi, nővéri szakembergárdát képezzen.